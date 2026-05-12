بسبب قضية جنائية.. ضبط ربة منزل وزوجها بتهمة تهديد سيدة في كفر الشيخ

نجحت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام بعض الأشخاص تهديدات وأسرتها بإلحاق الأذى بهم لإجبارها على التنازل عن إحدى القضايا بكفرالشيخ.

بالفحص وسؤال القائمة على النشر (مقيمة بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ)، تضررت من (خالها وزوجته "لهما معلومات جنائية" ، وزوجة نجلهما- مقيمين بذات الدائرة) لقيامهم بالتعدى عليها وأسرتها بالسب وتهديدها بإلحاق الأذى بها لإجبارها على التنازل عن قضية ضد نجل المشكو فى حقهما الأول والثانية (متواجد حالياً خارج البلاد) "صادر بشأنها حكم قضائى بالسجن 5 سنوات " لتعديه على نجلها وإصابته بعاهة مستديمة بسبب خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال، وأمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم نفوا ما نُسب إليهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.