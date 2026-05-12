أولى جلسات محاكمة «سمسار فيصل» المتهم بتهديد طبيبة.. بعد قليل

تنظر محكمة جنح الهرم، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ«سمسار فيصل»، وذلك على خلفية اتهامه بتهديد طبيبة.

كانت جهات التحقيق قد قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، إثر اتهامه بارتكاب الواقعة بسبب خلاف مالي يُقدر بنحو 75 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، قام باستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف، مهددًا المجني عليها بما من شأنه بث الرعب في نفسها، بهدف التأثير على إرادتها وفرض سيطرته عليها، لإجبارها على القيام بأمر أو الامتناع عنه، وذلك دون أن يكون خاضعًا للأطر القانونية المنظمة لأعمال الوساطة التجارية.