للنساء فقط .. كل ما تريد معرفته عن فيلم المحطة بعد مشاركته في مهرجان كان

يشارك الفيلم اليمني المحطة ضمن مسابقة أسبوع النقاد، بمهرجان كان السينمائي الدولي، في نسخته ال79.

الفيلم من إخراج اليمنية سارة إسحاق وإنتاج الأردنية ناديا عليوات

تدور أحداث الفيلم في اليمن، حيث تقدّم المخرجة سارة إسحاق دراما إنسانية نادرة من داخل بلد يعاني من الحرب، عبر شخصية "ليال" التي تدير محطة وقود مخصصة للنساء فقط.

ويضع المكان قاعدة لا رجال، لا أسلحة، ولا سياسة. لكن التحديات تتصاعد عندما يواجه شقيقها خطر التجنيد، ما يدفعها لإعادة التواصل مع شقيقتها المنفصلة في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. القصة مستوحاة من أحداث حقيقية عايشتها إسحاق في صنعاء، حيث اكتشفت محطة وقود نسائية تجمع نساء من خلفيات مختلفة، يوحّدهن هدف واحد: إعالة عائلاتهن وسط الحرب.