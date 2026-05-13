تنسيق برلماني مع التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية لبحث شكاوى وطلبات المواطنين

شارك المهندس عادل عبد الجليل، نائباً عن النائب سيد عبد الجليل عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية ، في الاجتماع الموسع الذي عُقد بمقر فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالمحافظة، في إطار المتابعة المستمرة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة لأهالي محافظة الإسماعيلية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي الشامل وتذليل العقبات أمام المواطنين.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الهيئة بالإسماعيلية، في مقدمتهم الدكتور أحمد عبد الجواد مدير عام فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتورة فاطمة جعفر مدير عام الإدارة بالفرع، والأستاذ محمد غريب مسؤول الاتصال السياسي بالهيئة.

كما حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس النواب، وهم النائب سامي سليم، والنائب موسى خالد، والنائبة ماري جمال.



وتناول الاجتماع استعراض آليات سير العمل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وما تحقق من تطور ملموس في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال الفترة الأخيرة.



ومن جانبه، حرص المهندس عادل عبد الجليل على عرض عدد من طلبات وشكاوى المواطنين، لبحثها والعمل على إيجاد حلول سريعة لها، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة وتلبية احتياجات الأهالي.



كما ناقش الحضور سبل تقليل زمن الاستجابة، وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام المترددين على المستشفيات والوحدات الصحية، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وأعضاء مجلس النواب، من أجل تحقيق مطالب المواطنين وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة داخل المحافظة.