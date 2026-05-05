كاديلاك تكشف عن أقوى سيدان في تاريخها احتفالا بدخول فورمولا 1

بالتزامن مع مشاركتها الأولى في بطولة Formula 1 خلال موسم 2026، قررت كاديلاك ‏Cadillac الاحتفال بطريقة استثنائية، عبر تقديم إصدار خاص مستوحى من عالم السباقات لطراز Cadillac CT5-V Blackwing، ليصبح أقوى سيدان في تاريخ العلامة الأمريكية.

الإعلان جاء قبل انطلاق جائزة ميامي الكبرى 2026، حيث لم تكتف كاديلاك بتعديلات شكلية، بل أجرت تطويرات ميكانيكية عميقة بالتعاون مع مهندسي قسم السباقات في جنرال موتورز، وتم تعزيز محرك V8 سعة 6.2 لتر المزود بشاحن فائق، لترتفع قوته إلى 685 حصانا مع عزم دوران يبلغ 912 نيوتن متر، ما يمنح السيارة أداء استثنائيا يضعها في قمة فئتها.

ويأتي هذا الإصدار الحصري بناقل حركة يدوي من 6 سرعات فقط، مع حزمة أداء متكاملة تشمل مكابح كربون سيراميك، وإطارات عالية الأداء من ميشلان، بالإضافة إلى نظام تعليق معدل بالكامل لتعزيز الثبات والدقة على الطرق والحلبات.

من الناحية التصميمية، حصلت السيارة على لمسات خاصة تعكس هويتها المرتبطة بعالم الفورمولا، مثل استخدام ألياف الكربون في أجزاء متعددة من الهيكل، وجنوط باللون الأسود اللامع، إلى جانب شعارات F1 والاتحاد الدولي للسيارات المنقوشة بعناية على عدة مناطق، من الهيكل الخارجي إلى المقصورة الداخلية.

وسيكون هذا الطراز نادرا للغاية، إذ قررت كاديلاك إنتاج 26 نسخة فقط مخصصة لأسواق الولايات المتحدة وكندا، على أن يبدأ التصنيع في منتصف 2026، ورغم عدم إعلان السعر الرسمي، تشير التوقعات إلى أنه سيتجاوز 150 ألف دولار، ليعكس مكانته كواحد من أكثر الطرازات تميزا وقوة في تاريخ الشركة.