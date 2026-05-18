حبس سائق "توك توك" بتهمة التحرش بالفتيات في القاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التحرش بفتاتين والاصطدام بإحداهن ولاذ بالفرار بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد مركبة "توك توك" بمحاولة التحرش بالفتيات والاصطدام بإحداهن ولاذ بالفرار بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) وبسؤاله قرر أنه حال سيره بأحد الشوارع شاهد قائد مركبة "توك توك" حال سيره برعونة وكاد أن يصطدم بإحدى الفتيات ، فقام باللحاق به وحال استيقافه قام بالاصطدام بدراجته النارية عمداً وإحداث تلفيات بها .

أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها(سائق – مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته إعترف بإحداثه تلفيات بالدراجة النارية ملك القائم على النشر ونفى قيامه بالإصطدام بأحد من المارة.

تم التحفظ على مركبة "التوك توك".. وإتخاذ الإجراءات القانونية.