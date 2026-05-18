من الحماية للتجسس.. ثغرات شائعة تهدد كاميرات المنازل

حذر المهندس عصام البرعي، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، من خطورة اختراق كاميرات المراقبة المنزلية، مؤكدًا أن بعض الكاميرات الذكية قد تتحول إلى “قنبلة موقوتة” إذا لم يتم تأمينها بشكل صحيح، خاصة مع اتصالها الدائم بالإنترنت واعتمادها على التخزين السحابي.

وقال البرعي، خلال لقائه مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الكاميرات الحديثة لم تعد مجرد عدسات مراقبة تقليدية، بل أصبحت أجهزة متصلة بالسيرفرات والـ«كلاود»، ما يجعلها عرضة للاختراق من جانب القراصنة الإلكترونيين، سواء للوصول إلى البث المباشر أو البيانات المخزنة عليها.

وأشار إلى أن من أبرز أسباب اختراق الكاميرات ترك اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضية دون تغيير، موضحًا أن معظم الشركات تطرح الأجهزة ببيانات دخول موحدة وسهلة التوقع، ما يسهل على المخترقين الوصول إليها.

وأضاف أن خطورة اختراق الكاميرات لا تتوقف عند مشاهدة الفيديوهات أو التسجيلات فقط، بل قد تمتد للوصول إلى الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المتصلة بنفس شبكة الإنترنت المنزلية، ما يعرض المستخدم لخطر سرقة البيانات أو الابتزاز الإلكتروني.