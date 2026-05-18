قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض كبير في مواد البناء ..أسعار الحديد اليوم تسجل مستويات قياسية
سنتكوم تؤكد تدميرها القدرات العسكرية الإيرانية.. ومستعدة للمزيد
21 مايو.. مزاد ضخم لبيع سيارات الجمارك بأسعار أقل من السوق| إليك أنواعها
الصحة: تقديم 10613 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة
5 فرص لـ الأهلي والزمالك وبيراميدز.. سيناريوهات مجنونة لـ التتويج بلقب الدوري
وزنها يتجاوز طنًا.. ظهور نادر لسمكة «المولا مولا» أمام سواحل سفاجا بالبحر الأحمر
موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في ختام بطولة الدوري المصري
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في ختام بطولة الدوري
الأردن يؤكد تضامنه مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها
إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026
وزير الصناعة يصدر قراراً باعتماد اشتراطات تراخيص مصانع مستحضرات التجميل المعدلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طب قناة السويس تنظم مبادرة Connect2EU للتعريف بفرص البحث العلمي الأوروبي

تفاصيل المبادرة
تفاصيل المبادرة
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلنت كلية الطب جامعة قناة السويس ، بالتعاون مع برنامج "EU Jeel Connect - EU MedBridge"، عن تنظيم مبادرة تدريبية متميزة بعنوان "Connect2EU Initiative"، والتي تركز على كيفية الوصول إلى فرص برنامج "إيراسموس+" وفرص البحث العلمي الأوروبية المختلفة، في إطار سعي جامعة قناة السويس المستمر لتعزيز قدرات طلابها وباحثيها وفتح آفاق التعاون الدولي أمامهم، وتأكيداً على دورها الريادي في دعم البحث العلمي والتبادل الأكاديمي.

حيث يقام هذا اليوم التدريبي وبناء القدرات تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور أحمد أنور عميد كلية الطب،واشراف تنفيذي الدكتورة عبير هجرس وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

ويهدف الحدث بشكل أساسي إلى تعريف طلاب المرحلة الجامعية والباحثين في بداية مسارهم المهني ببرامج الاتحاد الأوروبي المتاحة، وتقديم شرح تفصيلي وعملي حول آليات وكيفية التقديم لها لتعظيم فرص قبولهم في هذه المحافل الدولية.

ويشهد اللقاء استضافة نخبة من المتحدثين المتخصصين الذين يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال لنقل المعرفة وتوجيه الحضور، حيث تتحدث دكتور أماني رفعت طبيبة طب المجتمع والصحة العامة بكلية الطب، إلى جانب دكتور نهال لطفي منسقة برنامج "Erasmus+" المؤسسي بجامعة قناة السويس، كما يشارك الطبيب بيتر موريس المدرس المساعد بجراحة المخ والأعصاب ومشارك سابق في برنامج "Erasmus+" بدولة بلغاريا ليعرض تجربته الواقعية، بالإضافة إلى الطبيبة ياسمين دومه طبيبة الامتياز بمستشفى جامعة قناة السويس والمدربة البحثية بالاتحاد الدولي لطلاب الطب، 
في حين يتولى تنظيم والإشراف على فعاليات المبادرة الطالب حسام السيد، الطالب بكلية الطب ومنسق برنامج الاتحاد الأوروبي "جيل" لبرنامج الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي في مصر،

وسوف تنطلق فعاليات هذا اليوم التدريبي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026، وذلك بمقر مركز تطوير التعليم الطبي والخدمات الصحية (CRD) بالمبنى الإداري لكلية الطب داخل حرم جامعة قناة السويس، وتؤكد الجامعة أن الحضور مجاني تماماً لجميع الفئات المستهدفة من الطلاب والباحثين مع منحهم شهادات حضور موثقة في نهاية الفعاليات، مشيرة إلى أن التسجيل متاح الآن للراغبين في المشاركة عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://forms.gle/9FrKaNvUjqkbTJu46

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين 1600 جنيه

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

صلاح وسلوت

رد فعل صادم من سلوت تجاه تصريحات محمد صلاح

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

النادي الأهلي

تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي عقب مواجهة المصري

حريق

مأساة أوسيم.. مصرع شقيقين وجارهما في حريق منزل الكوم الأحمر| صور

الزمالك

حقيقة خصم 500 ألف دولار من مستحقات الزمالك لدى كاف

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة سيراميكا في لقاء حسم الدوري

معتمد جمال

إبراهيم عبد الجواد يدعم معتمد جمال: تحمل مسؤولية صعبة والزمالك كسب مدرب مخلص

ميسي

ميسي يتألق.. قاد إنتر ميامي للفوز على بورتلاند في الدوري الأمريكي

بالصور

عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب

عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب
عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب
عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب

نور الغندور تخطف الأنظار بإطلالة “عروس البحر” في مهرجان كان

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

بعد الضجة.. عيوب ومميزات كاديلاك إسكاليد IQ موديل 2026

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

الكشف عن سيارة مازدا سبيد 6 الكهربائية 2026 بقوة 536 حصانا

مازدا سبيد 6
مازدا سبيد 6
مازدا سبيد 6

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد