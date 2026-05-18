طب قناة السويس تنظم مبادرة Connect2EU للتعريف بفرص البحث العلمي الأوروبي

أعلنت كلية الطب جامعة قناة السويس ، بالتعاون مع برنامج "EU Jeel Connect - EU MedBridge"، عن تنظيم مبادرة تدريبية متميزة بعنوان "Connect2EU Initiative"، والتي تركز على كيفية الوصول إلى فرص برنامج "إيراسموس+" وفرص البحث العلمي الأوروبية المختلفة، في إطار سعي جامعة قناة السويس المستمر لتعزيز قدرات طلابها وباحثيها وفتح آفاق التعاون الدولي أمامهم، وتأكيداً على دورها الريادي في دعم البحث العلمي والتبادل الأكاديمي.

حيث يقام هذا اليوم التدريبي وبناء القدرات تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور أحمد أنور عميد كلية الطب،واشراف تنفيذي الدكتورة عبير هجرس وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

ويهدف الحدث بشكل أساسي إلى تعريف طلاب المرحلة الجامعية والباحثين في بداية مسارهم المهني ببرامج الاتحاد الأوروبي المتاحة، وتقديم شرح تفصيلي وعملي حول آليات وكيفية التقديم لها لتعظيم فرص قبولهم في هذه المحافل الدولية.

ويشهد اللقاء استضافة نخبة من المتحدثين المتخصصين الذين يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال لنقل المعرفة وتوجيه الحضور، حيث تتحدث دكتور أماني رفعت طبيبة طب المجتمع والصحة العامة بكلية الطب، إلى جانب دكتور نهال لطفي منسقة برنامج "Erasmus+" المؤسسي بجامعة قناة السويس، كما يشارك الطبيب بيتر موريس المدرس المساعد بجراحة المخ والأعصاب ومشارك سابق في برنامج "Erasmus+" بدولة بلغاريا ليعرض تجربته الواقعية، بالإضافة إلى الطبيبة ياسمين دومه طبيبة الامتياز بمستشفى جامعة قناة السويس والمدربة البحثية بالاتحاد الدولي لطلاب الطب،

في حين يتولى تنظيم والإشراف على فعاليات المبادرة الطالب حسام السيد، الطالب بكلية الطب ومنسق برنامج الاتحاد الأوروبي "جيل" لبرنامج الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي في مصر،

وسوف تنطلق فعاليات هذا اليوم التدريبي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026، وذلك بمقر مركز تطوير التعليم الطبي والخدمات الصحية (CRD) بالمبنى الإداري لكلية الطب داخل حرم جامعة قناة السويس، وتؤكد الجامعة أن الحضور مجاني تماماً لجميع الفئات المستهدفة من الطلاب والباحثين مع منحهم شهادات حضور موثقة في نهاية الفعاليات، مشيرة إلى أن التسجيل متاح الآن للراغبين في المشاركة عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://forms.gle/9FrKaNvUjqkbTJu46