محافظ الوادي الجديد تترأس اجتماع المجلس التنفيذي وتوجه بتكثيف الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى

ترأست حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، واللواء تامر فاروق مساعد مدير أمن المحافظة، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة المساعد، والعميد حسام الدين عطوة المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

واستهلت المحافظ الاجتماع، بتقديم التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأهالي المحافظة؛ بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيةً المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية بالأمن والخير والرخاء، وتكثيف التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين؛ للوقوف على مستوى الخدمات وسرعة التعامل مع أية شكاوى أو مطالب جماهيرية.

وخلال الاجتماع، وجّهت المحافظ بحزمة من التكليفات والإجراءات التنفيذية، أبرزها:

▪️ تكثيف الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال رفع درجة الجاهزية بالمرافق الحيوية وغرف العمليات على مدار الساعة، والتوسع في منافذ بيع السلع واللحوم بأسعار مخفضة، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود؛ لضمان توافر السلع ومنع أية ممارسات احتكارية.

◾التصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع المتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية، والتعامل الفوري مع أية مخالفات أو تعديات يتم رصدها، خاصة خلال العطلات والإجازات الرسمية، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم التهاون مع أي تقصير في المتابعة من قبل الجهات التنفيذية المعنية.

▪️ رفع درجة الاستعداد بالمجازر الحكومية، والتشديد على حظر الذبح خارج المجازر الرسمية، مع تشكيل لجان معاينة لتلافي ملاحظات اشتراطات سلامة الغذاء بالمجازر إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط المساجد وساحات صلاة العيد والحدائق والمتنزهات العامة.



▪️ وضع خطة زمنية عاجلة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص مواقع بكل مركز لإنشاء ( شلاتر ) ايواء للكلاب الضالة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفق الاشتراطات البيئية والصحية، مع التوسع في أعمال التحصين والتعقيم؛ في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الكلاب الضالة.

▪️تكليف قطاع الكهرباء بوضع خطة استباقية عاجلة للتعامل مع زيادة الأحمال بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة بمركز الفرافرة خلال فصل الصيف، مع الإعلان المسبق عن أية أعمال صيانة أو فصل للتيار؛ للتيسير على المواطنين والحد من الأعباء.

▪️ متابعة نتائج محاضر حرائق المخلفات الزراعية العشوائية، وتطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالمراكز.

▪️ حصر الأصول والأراضي الخاضعة لولاية المحافظة، ذات الطابع السياحي والبيئي ، وتعظيم الاستفادة من غير المستغل منها؛ لخلق فرص استثمارية وتوفير فرص عمل للشباب.

▪️ متابعة إجراءات تخصيص مشروع الغابات الشجرية بمركز الفرافرة؛ بهدف الاستثمار وتحقيق الاستفادة الآمنة من مياه محطات المعالجة، وفق الاشتراطات البيئية المعتمدة.

▪️ الإعداد لطرح تقسيمات أراضٍ سكنية لأهالي قرى بغداد بمركز باريس، بإجمالي مساحة تُقدّر بنحو 79 ألف متر مربع، وفق الضوابط المنظمة وبما يدعم خطط التوسع العمراني.

▪️ متابعة تفعيل إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية بكافة الجهات الحكومية، وتطبيق آليات تقييم الأداء لرؤساء المراكز والقرى ومديري المديريات والإدارات؛ دعمًا لمنظومة الانضباط الإداري ورفع كفاءة الأداء .

◾ تفعيل تطبيق "عين المواطن" وربطه بالجهات التنفيذية لتلقي البلاغات والشكاوى وسرعة فحصها والتعامل الفوري معها، في إطار خطة المحافظة للتوسع في مشروعات التحول الرقمي لخدمة المواطنين.