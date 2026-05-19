ألقت أبنائها فى النيل.. محامى بقنا: أوراق وتقارير طبية تثبت الحالة المرضية لمشرفة التمريض

قال الدكتور محمد العبادى، محامى وعضو هيئة الدفاع عن السيدة المتهمة بإلقاء طفليها فى نهر النيل، إن واقعة مشرفة التمريض التى ألقت نفسها وطفليها فى نهر النيل من أعلى كوبرى دندرة العلوى بقنا، ما هى إلا حادثة مأساوية ناتجة عن اضطراب مرضي وأزمات نفسية شديدة تعاني منها الأم منذ فترة طويلة، وهو السبب الحقيقي والوحيد وراء ما حدث.

وأضاف العبادى، ​عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

​«رُفِعَ الْقَلَمُ عن ثلاثة: عن النائم حتى يَسْتَيْقِظَ، وعن الصبي حتى يَحْتَلِمَ، وعن المجنون حتى يَعْقِلَ» وهو ما يعنى شرعاً وقانوناً انتفاء أي نية جنائية، أو وعي وإدراك وقت ارتكاب الواقعة.

وأشار المحامى، إلى أنه وفريق الدفاع قدموا للنيابة العامة الموقرة كل الأوراق والتقارير الطبية الرسمية التى تثبت حالتها المرضية وتؤكد ما سبق من كلام، وأن القضية قيد التحقيق حتى الآن.

وكان كوبرى دندرة العلوى بمدينة قنا، شهد واقعة مؤلمة، حيث ألقت مشرفة تمريض بطفليها فى نهر النيل، ثم ألقت بنفسها ورائهم، ما أدى إلى مصرع طفليها غرقا وسط مياه النيل.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى بقنا، من إنقاذ السيدة قبل غرقها، فيما جرى انتشال الرضيع جثة هامدة، ومازالت عمليات البحث مستمرة لانتشال جثمان الطفلة الثانية.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وجرى التحفظ على مشرفة التمريض، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما جرى إيداع جثة الرضيع مشرحة المستشفى.