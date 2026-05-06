شاهد.. عبور حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول قناة السويس

الإسماعيلية انجي هيبة

بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسفير إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، سبل التعاون المشترك، بحضور العقيد بحري لوران سيجييه ملحق الدفاع الفرنسي، وذلك بمارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية.

جاء ذلك على هامش متابعة عبور حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول للقناة ضمن قافلة الشمال، وإجراء خدمة تبديل الأطقم البحرية المُقدمة من مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها الملاحية واللوجيستية على مدار الساعة وتلبية متطلبات العملاء عبر استحداث حزمة من الخدمات الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل أبرزها خدمة تبديل الأطقم البحرية، وخدمة الإنقاذ البحري وخدمات صيانة وإصلاح السفن، علاوة على خدمات إزالة المخلفات البحرية من السفن العابرة وخدمة الإسعاف البحري.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس لم تتوقف عن مسيرة التطوير والتحديث رغم التحديات المختلفة في المنطقة، مشيراً في هذا الصدد إلى نجاح مشروع تطوير القطاع الجنوبي أحدث مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي للقناة في زيادة عامل الأمان الملاحي عبر زيادة عرض القناة 40 متراً من الكيلومتر132 ترقيم القناة إلى الكيلومتر 162 ترقيم القناة، علاوة على زيادة المناطق المزدوجة بطول 10 كيلو متر في نطاق البحيرات المرة الصغرى، وهو التطوير الذي تم بالتوازي مع تطوير أسطول الوحدات البحرية المختلفة بالهيئة من قاطرات ولنشات بحرية ووحدات معاونة.

من جانبه، أكد السفير  السفير الفرنسي على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس لاستدامة سلاسل الإمداد العالمية، معرباً عن أمله في استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة وانعكاسها الإيجابي على استعادة حركة الملاحة بالقناة لمعدلاتها الطبيعية.

وأشاد السفير الفرنسي بالتطور الملحوظ الذي شهدته الخدمات البحرية المُقدمة من قبل هيئة قناة السويس، كما ثمن التعاون المثمر مع الخط الملاحي الفرنسي "CMA CGM"، والخدمات المتميزة المُقدمة لليخوت السياحية الفرنسية خلال رحلة عبورها للقناة أو بتلقيها خدمات الرسو والتراكي والتموين من قبل مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية.

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

