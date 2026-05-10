نقابة المعاشات: مطالب برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى نصف الحد الأدنى للأجور

أكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، أن الحد الأدنى للأجور في مصر يبلغ نحو 8 آلاف جنيه، مشددًا على ضرورة أن يحصل أصحاب المعاشات على ما لا يقل عن نصف هذا المبلغ، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة.

وتساءل أبو العطا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، عن إمكانية أن يعيش أصحاب المعاشات بمبالغ تقارب 3 آلاف جنيه فقط، مع التزاماتهم الأساسية من سكن ومعيشة وعلاج، مؤكدًا أن هذه الفئة تواجه أعباء متزايدة.

لا يتناسب مع احتياجات المتقاعدين

وأشار إلى أن أعلى قيمة للمعاشات في مصر لا تتجاوز نحو 5200 جنيه، بغض النظر عن قيمة راتب الموظف قبل خروجه على المعاش، معتبرًا أن ذلك لا يتناسب مع احتياجات المتقاعدين وظروفهم الحالية.