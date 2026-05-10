النواب تؤكد تعطل سيستم التأمينات والمعاشات قبل العيد والهيئة تنفي.. تفاصيل

أكد النائب أمير الجزار عضو مجلس النواب، أنه بعد حديث عدد من النواب عن تعطل خدمات التأمينات والمعاشات، قام اللواء جمال عوض بإرسال بيان يفيد بأن النظام الإلكتروني “ سيستم التأمينات” يعمل بشكل طبيعي.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن رئيس الهيئة يؤكد أن النظام يعمل، لكن الواقع يشير إلى وجود مشكلات وبطء شديد في الأداء، وأن أي مكتب تأمينات يواجه صعوبات في تقديم الخدمة.

ولفت إلى أن من المؤشرات على وجود خلل في النظام، قيام الهيئة بإرسال خطاب إلى وزارة الداخلية للسماح بترخيص السيارات بتصاريح مؤقتة لمدة 3 أشهر بسبب هذه المشكلات.

مشكلات التأمينات

وأشار إلى أن بعض المواطنين ما زالوا يعانون من مشكلات في التأمينات ونحن قبل عيد الأضحى بأيام والجميع في حاجة لصرف المعاش، وهناك من لم يحصل على مستحقاته أو معاشه، مطالبًا هيئة التأمينات بالتحرك السريع لإيجاد حلول عاجلة للأزمة الحالية.