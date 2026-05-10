اقتصاد

هل التأمين الإجباري على سيارتك يكفي؟ الفرق بينه وبين التكميلي

علياء فوزى

في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السيارات، يبحث أصحابها عن طرق مختلفة للحفاظ عليها في حال حدوث أي أضرار أو حوادث.

ويوجد أنواع مختلفة من التأمين على السيارات في مصر، منه التأمين الإجباري والتأمين التكميلي، فالأول إلزامي والثاني اختياري لأصحاب السيارات.

وخلال السطور التالية، يستعرض" صدى البلد" الفرق بينهما والمزايا التي يتمتع بها صاحب السيارة.

أولا التأمين الإجباري:

التأمين الإجباري مفروض على أصحاب السيارات بقوة القانون، إذ إنه أحد المستندات الرئيسية لحصول المالك على رخصة السيارة، حيث إنه صادر بالقانون المختص بالتأمين على السيارات في مصر، ويتم تحديده من خلال عدة عوامل: نوع السيارة، وسعة المحرك. 

ويشمل التأمين الإجباري على السيارات في مصر تغطية حوادث الطرق أو أي أضرار تلحق بالغير أو ممتلكاتهم.

ثانيا التأمين التكميلي:

يوفر تأمين السيارات التكميلي مزايا لا غنى عنها لحماية ممتلكات السائقين وتفادي الخسائر الكبيرة، وهو أحد أنواع التأمين المهمة التي يلجأ إليها مالكو المركبات في مصر.

 ويهدف إلى توفير حماية شاملة للسيارة المؤمن عليها ضد العديد من المخاطر المحتملة، مثل الحوادث والسرقة والحرائق. 

وعلى عكس التأمين الإجباري على السيارات، فإن التأمين التكميلي اختياري.

تغطيات متعددة يوفرها تأمين السيارات التكميلي منها:

1- قيمة التلفيات الجزئية، والتي تحتاج إلى إصلاح أو تغيير لأي جزء في السيارة المؤمَّن عليها نتيجة حادث.

2- قيمة التلفيات التي تحدث للسيارة المؤمَّن عليها نتيجة الحريق الجزئي أو السرقة.

3- تعويض عن قيمة السيارة بالكامل نتيجة حادث حريق أو وقوع حادث جسيم ينتج عنه حالات هلاك كلي.

4- تغطية الغير والذي حدث له تلفيات مادية نتيجة خطأ صاحب السيارة المؤمَّن عليها (المسئولية المدنية).

5- تغطية الحوادث الشخصية للركاب داخل السيارة المؤمن عليها.

6- تغطية الأضرار التي تحدث للغير نتيجة خطأ السائق المؤمن عليه (المسئولية المدنية)وكذلك تعويض عن السرقة الجزئية لبعض أجزاء السيارة (مثل الكاسيت أو الإطارات أو المرايا)، بشرط أن تكون هذه الأجزاء أصلية ومشمولة بوثيقة التأمين المبرمة.

شروط الحصول على تأمين السيارات التكميلي

- يجب أن يكون المؤمَّن له هو المالك الفعلي للسيارة أو الحاصل على تمويل بنكي، وفي هذه الحالة تصدر الوثيقة باسم العميل أو لصالح البنك الممول.

- يتم التأمين بناءً على تقديم مستندات ملكية السيارة مثل: رخصة السيارة، عقد البيع، أو خطاب الإفراج الجمركي في حالة السيارات الجديدة.

- بينما في حالة السيارات المستعملة يكون المستند هو الرخصة أو عقد البيع الموثَّق في الشهر العقاري باسم المالك الجديد أو توكيل بيع السيارة الموثق بالشهر العقاري.

- وفي حال وقوع حادث، يشترط إبلاغ الشرطة وشركة التأمين خلال فترة محددة لتسجيل المحضر وبدء إجراءات التعويض.

- في حالة السرقة الكلية، تلتزم شركة التأمين بتعويض العميل بقيمة السيارة السوقية أو مبلغ التأمين المتفق عليه- أيهما أقل، بشرط مرور 3 أشهر دون العثور عليها، ووجود محضر شرطة رسمي، وإخطار وحدة مكافحة سرقة السيارات.

- أصبح تأمين السيارات التكميلي ضرورة لحماية مالك السيارة من الخسائر المالية الجسيمة، فبدلا من تحمل تكلفة الإصلاح أو استبدال السيارة بالكامل، يتكفل التأمين بتغطية هذه النفقات، ما يمنح السائق راحة بال واستقرارا ماليا.

