تفاصيل مسلسل ابن الشركة بتوقيع المؤلف أحمد عبد الستار

كشفت منصة watch it، عن عدد من أعمالها المقبلة الجديدة "المايكرو دراما" والتي ستعرض قريباً عبر المنصة، والتي من ضمنها مسلسل ابن الشركة، الذي تستعين فيه المنصة بعناصر جديدة في الكتابة والتأليف والإخراج وعدد من النجوم، حيث يقوم بتأليف العمل أحمد عبد الستار ومن إخراج ضياء حبيب.

ويعتبر مسلسل ابن الشركة من أعمال المايكرو، ويتضمن خليط من الدراما والمواقف الاجتماعية مع كوميديا تخطف الاهتمام.

أعمال منصة WATCH IT

وروجت منصة WATCH IT لخمسة أعمال اصلية قريباً على المنصة، وذلك عقب السباق الرمضاني 2026، لتكون هذه الأعمال ضمن خريطة موسم الـ "أوف سيزون" وتتنوع بين العربي والغربي حيث ان المنصة أعلنت عن عملاً واحداً فقط غربي والباقية أعمال عربية.

وتستهدف المنصة من هذه التجربة تقديم وجبات درامية مكثفة وسريعة الإيقاع، تواكب طبيعة المشاهدة الحديثة، إلى جانب فتح الباب أمام المواهب الشابة، ومنحهم فرصًا حقيقية للظهور والتميز.