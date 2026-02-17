وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يدفعون إلى تعزيز اليورو على الصعيد العالمي

قال عمرو المنيري، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إن اجتماعات وزراء مالية منطقة اليورو بالغة الأهمية، نظرًا لكونها سترسم ملامح مستقبل العملة الأوروبية في المرحلة المقبلة، خاصة مع تصاعد الدعوات للتعامل مع اليورو كعملة سيادية ذات دور عالمي أوسع، وليس كعملة إقليمية فحسب.

وأوضح المنيري خلال رسالة على الهواء، أن هناك توجهًا لبحث إمكانية إبرام صفقات النفط والغاز باليورو بدلًا من الدولار، وهو ما قد يمثل تحولًا استراتيجيًا في الأسواق العالمية، ويؤثر على هيمنة ما يُعرف بـ"البترودولار" المرتبط بأسواق الطاقة منذ عقود.

وأشار إلى وجود تباينات خلف الكواليس، في ظل احتمالات ضغوط أمريكية لعرقلة هذا التوجه، مؤكدًا أن تعزيز الدور الدولي لليورو يتطلب توافقًا أوروبيًا واسعًا وإرادة سياسية واضحة للمضي قدمًا في هذه الخطوة.