مسلسل صحاب الأرض الحلقة 4.. بكاء إياد نصار وغضبه من منة شلبي

شهد مسلسل صحاب الأرض الحلقة 4 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث يبكي بحرقة ناصر "إياد مصار" عند رؤيته الجثامين التى تم اختطافها من داخل مستشفى الوديان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وينتفض ناصر فى وجه الدكتورة سلمى "منة شلبي" بسبب منعه من الخروج من المستشفى ودفن الشهداء ويجرح سلمي قائلا لها لا يمكن أن تشعرين بمدى حزنى على أهلى وعائلتي لأنك لم يمت لكى عزيز.

وتحاول كارما "تارا عبود" ابنة ناصر أن تطمئن على نضال الشاب الذى تربطهما علاقة عاطفية بعد أن أنقذها من اعتداء إسرائيلي عليها.

وتقرر كارما مساعدة نضال وتخفيه عن قوات الاحتلال التى اجتاحت الضفة الغربية واعتقلت عدد من الشباب الفلسطينيين.

قصة مسلسل صحاب الأرض

مسلسل «صحاب الأرض»، مكوّن من 15 حلقة، امتدادًا لمسار طويل من المساندة التي قادتها الدولة المصرية على مدار عامين دعمًا للقضية الفلسطينية.

وتجسّد منة شلبي في العمل شخصية «سلمى شوقي»، طبيبة مصرية تعمل في قسم الحالات الحرجة داخل قطاع غزة، وتشارك ضمن قافلة الإغاثة المصرية، بينما يقدّم إياد نصار شخصية رجل فلسطيني يعيش صراعًا وجوديًا قاسيًا، مدفوعًا بغريزة النجاة والتمسّك بالحياة وسط أهوال الحرب، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

وتتقاطع رحلة الطبيبة المصرية مع مسار الرجل الفلسطيني الساعي إلى إنقاذ ابن شقيقه من القصف، لتنمو بينهما علاقة إنسانية عميقة، تكشف وجوهًا متعددة للألم والأمل في زمن الحرب.

مسلسل «صحاب الأرض» عمل درامي توثيقي، يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.