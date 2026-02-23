الأوكازيون الشتوي 2026.. حبس وغرامات لأصحاب التخفيضات الوهمية

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2026 بشأن بدء التصفية الموسمية الأولى «الأوكازيون الشتوي» اعتبارًا من 9 فبراير ولمدة شهر، على أن تكون مدة اشتراك كل محل أسبوعين.



و تواصل الوزارة متابعة فعاليات الأوكازيون الشتوي 2026 التي تم إطلاقها منذ 9 فبراير الجاري، مع تشديد الرقابة على الأسواق لضمان التزام المحال التجارية بتقديم تخفيضات حقيقية وعدم التلاعب بالأسعار تحت مظلة التصفية الموسمية.



في هذا الشأن، يلجأ الكثير من التجار لخداع المواطنين من خلال عروض التخفيضات الوهمية.



و ألزمت المادة رقم (9) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:

1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.

2 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4 - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5 - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

8 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

9 - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

10 - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.

ويعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المادة رقم (9) التي سبق عرضها.