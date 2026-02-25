أحمد عصام يوضح سبب ذكر سيدنا إبراهيم في التشهد.. فيديو

كشف الدكتور أحمد عصام فرحات، سبب ذكر اسم سيدنا إبراهيم عليه السلام في التحيات أثناء الصلاة، موضحًا للأطفال أهمية ذلك وأسباب التقدير الخاص لسيدنا إبراهيم بين الأنبياء.

وقال خلال تقديم برنامج "اقرأ وربك الأكرم" المذاع على قناة صدى البلد إن 5 أسباب رئيسية لهذا الذكر: أولًا، استجابة دعاء سيدنا إبراهيم أن يرفع الله ذكره في كل وقت وكل زمان، حيث قال: {وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ}، وثانيًا، فضل سيدنا إبراهيم في أن المسلمين سُموا باسمه، كما جاء في القرآن: {هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ}، ثالثًا، دعاءه لبعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: {رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ}، رابعًا، مشاركته مع سيدنا إسماعيل في بناء الكعبة المباركة، وإيصاله السلام لمن حج هذا البيت من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، خامسًا، ما أبلغه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن السلام الذي تلقاه من سيدنا إبراهيم ليلة الإسراء والمعراج، ليبلغ أمته السلام ويذكره المؤمنون في التشهد أثناء الصلاة.

وأكد أن ذكر سيدنا إبراهيم في التحيات يعكس مكانته العظيمة ودوره في التاريخ الإسلامي، وأن هذا يربط بين عبادة المسلمين والأنبياء الصالحين، ويعلم الأطفال أهمية الصلاة والتمسك بالتشريع الإسلامي.