أحمد عصام: لقمان كان عبدا صالحا وليس نبيا

كشف الدكتور أحمد عصام فرحات عن حقيقة نبوة سيدنا لقمان عليه السلام، موضحًا أنه من الشخصيات المذكورة في القرآن الكريم، ولكنه لم يكن نبيًا.

وقال خلال تقديم برنامج "اقرأ وربك الأكرم" المذاع على قناة "صدى البلد": لقمان عليه السلام كان عبداً صالحًا له مكانة خاصة عند الله سبحانه وتعالى، وقد ذكره القرآن الكريم في سورة كاملة سُمّيت باسمه، وهي سورة لقمان، مؤكداً أن ذكره في القرآن جاء لتسليط الضوء على فضله وصلاحه، وليس باعتباره نبيًا.

وشدد على أهمية معرفة الفرق بين الأنبياء والعباد الصالحين، لتعزيز فهم الأطفال والمتابعين للعقيدة الإسلامية، مشيرًا إلى أن لقمان عليه السلام نموذج للعبادة والصلاح والتقوى دون أن يكون نبيًا.