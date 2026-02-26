لقاء سويدان تكشف أبرز النجوم الذين دعموا رحلتها مع العصب السابع

تحدثت الفنانة لقاء سويدان لأول مرة عن تجربتها مع إصابتها بـ العصب السابع، موضحة كيف أثرت هذه الأزمة على حياتها الشخصية والفنية، وما تعلمته من هذه المحنة، خلال استضافتها في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم.

وقالت لقاء: “الحمد لله، تعلمت الكثير عن نفسي وعن المرض أول أسبوعين كنت مرهقة جدًا، لم أستطع حتى رفع رأسي من على السرير وكنت أبكي، ليس من الغضب، ولكن من الصدمة. فجأة يحدث هذا لك وأنتِ شخص تعتني بنفسها دائمًا، فتشعرين بالخوف والارتباك”.

مواجهة المرض على الهواء

وأضافت: “اتخذت قرارًا بمواجهة المرض على الهواء لأظهر للناس إنني إنسانة حقيقية بكل أحوالي كان الأمر صعبًا جدًا، وزملائي بالقناة وحتى أصدقائي تفاجأوا بشدة، لكن شعرت أن مشاركتي لتجربتي ستكون مصدر إلهام ودعم للآخرين”.

وعن الدعم الذي تلقته، أكدت لقاء: "الذين وقفوا بجانبي هم أصدقائي الأعزاء دائمًا، ومن أبرزهم ميرفت أمين، تامر حسني، مصطفى قمر، هشام عباس، حنان مطاوع، بشرى، هدي كرم، أحمد صفوت، أحمد دمرداش، أحمد زاهر، إسعاد يونس وفيفي عبده. دعمهم وطمأنتهم لي كان له أثر كبير في تجاوز الأزمة."

وتابعت: “كنت بحاجة للشعور بالحب والدفء من الناس من حولي، وهذا الدعم فرق معي كثيرًا. تلقيت رسائل من متابعيني تقول لي: ‘جرأتك وإرادتك في مواجهة المرض ألهمتنا’ شعرت حينها بحب الناس واهتمامهم، وكان ذلك بمثابة طمأنة كبيرة لي”.

الجرأة والإرادة تصنع المعجزات

وختمت لقاء حديثها قائلة: “مشاركتي لتجربتي كانت خطوة جريئة، وأثبتت لي أن القوة ليست فقط في العطاء للآخرين، بل أيضًا في السماح للآخرين أن يمنحوك الحب والدعم عندما تحتاج إليه هذه التجربة علمتني أن الجرأة والإرادة تصنع المعجزات، وأن الدعم المعنوي من الأحباء له تأثير لا يُقدّر بثمن”.