تموين الوادي الجديد: شنطة رمضان بـ100 جنيه للمواطن و200 جنيه لموظفي المصالح

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن توفير مبادرة شنطة رمضان بسعر 200 جنيه الشنطة في ضوء جهود توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بمقر المجمع الاستهلاكي بمجمع الخدمات الحكومية أثناء تواجد العاملين خلال مواعيد العمل الرسمية بمجمع الخدمات الحكومية، حيث تضم الشنطة 2 كيس سكر - 2 كيس أرز - 2 كيس مكرونة - نصف ك فاصوليا - نصف ك عدس - علبة سمنة - كيس ملح ).

- طرح مبادرة شنطة رمضان بـ 100 جنيه

كما نفذت مديرية التموين بالتعاون مع شركة فوسفات مصر عروض تخفيضات اليوم الواحد على عرض شنطة رمضان المخفض بقيمة 50 % ( 100 جنيه)  عقب صلاة القيام بمنفذ مديرية التموين وكانت محتويات الشنطة (3  كيس سكر - 2 كيس أرز - 2 كيس مكرونة - نصف ك فاصوليا - نصف ك عدس - زجاجة زيت - كيس ملح).

وجرى تنفيذ المبادرة أمام مديرية التموين القديمة خلف النادي الاجتماعي الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا حتى 5 عصرًا والفترة المسائية من بعد صلاة القيام حتى 12 منتصف الليل.

