هل سيكون يامين يامال أبًا قبل سن الـ20؟| نيكي نيكول ترد على شائعات حملها

ردت المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، التي ترتبط بـ الإسباني لامين يامال نجم فريق برشلونة، عن حقيقة الأنباء التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، بشأن حملها من اللاعب الشاب.





وتُعد العلاقة بين لاعب برشلونة لامين يامال ونيكي نيكول من أكثر العلاقات التي تشغل الرأي العام في الفترة الأخيرة، إذ بدأت قصة حبهما عقب احتفال اللاعب الشاب بعيد ميلاده الثامن عشر، ومنذ ذلك الحين لم يفترقا.





ووفقا لـ تقارير إعلامية فقد ظهرت نيكي نيكول آخر مرة إلى جانب يامين يامال خلال مباراة فريق برشلونة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ضد أولمبياكوس اليوناني حيث جلست في المقصورة الخاصة بملعب مونتجويك لمتابعة اللقاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.





وكان يامين يامال نجم فريق برشلونة الإسباني أحد نجوم المباراة بعدما تمكن من التسجيل لأول مرة منذ أكثر من شهرين، واحتفل بالهدف بطريقة مؤثرة حين وجّه قبلة نحو المقصورة مهدياً الهدف إلى حبيبته.





وعقب المباراة، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تُظهر لقاء المغنية الأرجنتينية صديقة يامين يامال مع هانزي فليك مدرب فريق برشلونة، حيث دار بينهما حديث ودي قصير اتسم بالابتسامات والاحترام المتبادل، دون الكشف عن تفاصيل الحوار.

سؤال مفاجئ لـ صديقة يامين يامال





وخلال الأيام الماضية، أثارت نيكي نيكول صديقة يامين يامال الجدل مجددًا بعد ظهورها في بث مباشر على إنستجرام، عندما فاجأها أحد المتابعين بسؤال مباشر: “هل أنتِ حامل؟” وبدا السؤال غريبًا بالنسبة لها وأثار دهشتها، لكنها سارعت للرد بابتسامة خجولة قائلة: “لا” وبعد لحظات قصيرة أضافت: "ليس في الوقت الحالي، لكنني أحب فكرة أن أكون أمًا في المستقبل".

وتلقس فريق برشلونة خسارة أمام غريمه التقليدي نادي ريال مدريد خسارة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.



