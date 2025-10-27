قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى يطالب بتحويل احتفالية المتحف المصري الكبير إلى يوم وطني يشاهده العالم
موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
أحمد موسى: مصر لا تنسى رموزها التاريخيين.. وعظماؤها في كل المجالات جزء من وجدان الوطن
مدبولي يتفقد الترتيبات والتجهيزات النهائية للاحتفال الرسمي بافتتاح المتحف الكبير
روسيا تعلن عن صاروخ خارق جديد.. خبير يكشف تداعياته على مسار حرب أوكرانيا
أحمد موسى: المتحف المصري الكبير أيقونة جديدة تبهر العالم ومصر تواصل صناعة المجد
4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور
رئيس شعبة الذهب ينفي إصدار أي توصيات بأسماء شركات للشراء ويدعو لتحري الدقة قبل النشر
أحمد موسى يطالب وزير التعليم بتخصيص فقرة في طابور الصباح للتعريف بالمتحف المصري الكبير
هيجيب دهب.. أحمد موسى يطالب بإعداد كتاب عن المتحف المصري الكبير
أحمد موسى يطالب بعرض احتفالية المتحف المصري الكبير أمام السفارات وفي ميادين مصر الكبرى
أحمد موسى يطالب بعرض احتفالية المتحف المصري الكبير بمختلف ميادين ومطارات مصر
رياضة

هل سيكون يامين يامال أبًا قبل سن الـ20؟| نيكي نيكول ترد على شائعات حملها

يامين يامال وصديقته
يامين يامال وصديقته
يسري غازي

ردت المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، التي ترتبط بـ الإسباني لامين يامال نجم فريق برشلونة، عن حقيقة الأنباء التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، بشأن حملها من اللاعب الشاب.



وتُعد العلاقة بين لاعب برشلونة لامين يامال ونيكي نيكول من أكثر العلاقات التي تشغل الرأي العام في الفترة الأخيرة، إذ بدأت قصة حبهما عقب احتفال اللاعب الشاب بعيد ميلاده الثامن عشر، ومنذ ذلك الحين لم يفترقا.



ووفقا لـ تقارير إعلامية فقد ظهرت نيكي نيكول آخر مرة إلى جانب يامين يامال خلال مباراة فريق برشلونة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ضد أولمبياكوس اليوناني حيث جلست في المقصورة الخاصة بملعب مونتجويك لمتابعة اللقاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. 



وكان يامين يامال نجم فريق برشلونة الإسباني أحد نجوم المباراة بعدما تمكن من التسجيل لأول مرة منذ أكثر من شهرين، واحتفل بالهدف بطريقة مؤثرة حين وجّه قبلة نحو المقصورة مهدياً الهدف إلى حبيبته.



وعقب المباراة، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تُظهر لقاء المغنية الأرجنتينية صديقة يامين يامال مع هانزي فليك مدرب فريق برشلونة، حيث دار بينهما حديث ودي قصير اتسم بالابتسامات والاحترام المتبادل، دون الكشف عن تفاصيل الحوار.

سؤال مفاجئ لـ صديقة يامين يامال



وخلال الأيام الماضية، أثارت نيكي نيكول صديقة يامين يامال الجدل مجددًا بعد ظهورها في بث مباشر على إنستجرام، عندما فاجأها أحد المتابعين بسؤال مباشر: “هل أنتِ حامل؟” وبدا السؤال غريبًا بالنسبة لها وأثار دهشتها، لكنها سارعت للرد بابتسامة خجولة قائلة: “لا” وبعد لحظات قصيرة أضافت: "ليس في الوقت الحالي، لكنني أحب فكرة أن أكون أمًا في المستقبل".

وتلقس فريق برشلونة خسارة أمام غريمه التقليدي نادي ريال مدريد خسارة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

 

يامين يامال برشلونة نيكي نيكول ريال مدريد الدوري الإسباني

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

روبيو بجوار ترامب

وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار

تكريم

تقدير عالمي لحل مبتكر في مجال الصحة والسلامة.. تفاصيل

رئيس جامعة كفر الشيخ: نعمل على تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا

رئيس جامعة كفر الشيخ: نعمل على تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا

فودافون

من الشفافية إلى التفاعل: كيف تغير "Money Back"من فودافون تجربة المستخدمين؟

بالصور

أكلات اقتصادية في زمن الغلاء | وجبة كاملة بـ20 جنيهًا فقط

أكلات اقتصادية في زمن الغلاء | وجبة كاملة بـ20 جنيه فقط
أكلات اقتصادية في زمن الغلاء | وجبة كاملة بـ20 جنيه فقط
أكلات اقتصادية في زمن الغلاء | وجبة كاملة بـ20 جنيه فقط

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات يوميًا… حقائق علمية مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات يوميًا

إيهاب فهمي ووفاء مكي أبرز الحضور لعزاء شقيق فريدة سيف النصر

عزاء شقيق فريدة سيف النصر
عزاء شقيق فريدة سيف النصر
عزاء شقيق فريدة سيف النصر

الطبخ المستدام ودوره في حماية البيئة

الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية

فيديو

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

