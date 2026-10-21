لويس إنريكي: التكيف مع مواقف اللعب مفتاح الفوز بالمباريات والألقاب الكبرى

أكد لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، أن القدرة على التكيف مع مختلف مواقف اللعب تمثل أحد أهم مفاتيح الفوز بالمباريات الكبرى وحصد الألقاب، خاصة عند مواجهة منافسين يمتلكون نفس المستوى أو يتفوقون على فريقه.

لويس إنريكي

وقال إنريكي إن فريقه مر بفترات امتدت من 10 إلى 15 دقيقة اضطر خلالها إلى التراجع وتشكيل كتلة دفاعية منخفضة، مشيرًا إلى أن التعامل الجيد مع هذه المواقف يُعد جزءًا أساسيًا من متطلبات المنافسة على أعلى المستويات.

وأضاف مدرب باريس سان جيرمان أن فريقه واجه مواقف مشابهة في الموسم الماضي، مستشهدًا بمباراة بايرن ميونيخ، التي تطلبت الدفاع بصورة قوية ومنظمة، مؤكدًا أن المنافسين الكبار قادرون على استغلال أي أخطاء دفاعية وتحويلها إلى فرص للفوز.