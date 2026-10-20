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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل الرسمي لقمة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

برشلونة وباريس
برشلونة وباريس
حمزة شعيب

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، والألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، التشكيل الرسمي للفريقين قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعهما على ملعب «حديقة الأمراء»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام برشلونة

حراسة المرمى: سافونوف.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، باتشو، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: جواو نيفيس، فيتينيا، فابيان رويز.

خط الهجوم: ديزيريه دوي، عثمان ديمبيلي، خفيتشا كفاراتسخيليا.

تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: تشافي إسبارت، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، جواو كانسيلو.

خط الوسط: مارك بيرنال، بيدري، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا، جوردون.

برشلونة يدخل القمة بمعنويات مرتفعة

يدخل برشلونة المواجهة الأوروبية بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على مضيفه ريال بيتيس بنتيجة 5-2، ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليواصل نتائجه الإيجابية ويعزز ثقته قبل الاختبار القاري الصعب أمام الفريق الباريسي.

ويسعى هانزي فليك إلى استغلال الحالة الفنية الجيدة للاعبيه وتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، رغم الغيابات الدفاعية التي أثرت على خيارات الفريق قبل المواجهة المرتقبة.

باريس سان جيرمان يبحث عن مواصلة الانتصارات

على الجانب الآخر، يخوض باريس سان جيرمان المباراة بعد فوزه على ستراسبورج بنتيجة 3-1 في الدوري الفرنسي، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى انتصار، ليواصل المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ويأمل لويس إنريكي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز جديد في البطولة الأوروبية، وتعزيز موقف فريقه في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

بداية قوية للفريقين في دوري أبطال أوروبا

قدم باريس سان جيرمان وبرشلونة بداية قوية في مرحلة الدوري، بعدما حقق كل منهما الفوز في أول مباراتين، ليحصد الفريقان ست نقاط ويؤكدا طموحاتهما في المنافسة على اللقب.

واستهل باريس سان جيرمان مشواره بالفوز على سلوفان براتيسلافا بنتيجة 6-1، قبل أن يتغلب على مانشستر سيتي بنتيجة 4-2.

في المقابل، افتتح برشلونة مشواره الأوروبي بالفوز على فينورد بنتيجة 5-1، ثم تغلب على جالاتا سراي بنتيجة 4-1.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة في ظل رغبة الفريقين في مواصلة سلسلة الانتصارات، وحصد ثلاث نقاط جديدة تعزز فرصهما في التأهل إلى الأدوار الإقصائية من البطولة.

برشلونة باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا

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