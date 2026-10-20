بيراميدز يتقدم أمام طلائع الجيش بهدفين

تقدم فريق بيراميدز امام طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في الشوط الأول من المباراة المقامه مساء اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز مهند لاشين هدف بيراميدز الاول في الدقيقة 6 ومصطفى زيكو في الدقيقة 15.

وأحرز هدف طلائع الجيش أحمد طارق في الدقيقة 34.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - إياد العسقلاني - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - ناصر ماهر - مصطفى زيكو

خط الهجوم: ندير بو علي - يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - أحمد سامي - خالد عوض - محمود صابر - أحمد عاطف قطة - أحمد عبد القادر - مصطفى فتحي - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي