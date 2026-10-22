مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-10-2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، إقامة مجموعة من المواجهات القوية في مختلف المسابقات الأوروبية، وسط ترقب جماهيري كبير للمباريات التي تجمع عددًا من الأندية البارزة.

وتتصدر مباريات اليوم مواجهات الدوري الأوروبي، التي تشهد لقاءات مهمة بين أندية أوروبية كبيرة، أبرزها يوفنتوس أمام رين، وبورنموث ضد ميلان، وبشكتاش في مواجهة كريستال بالاس، إلى جانب مباراة هوفنهايم وليون.

كما تحظى منافسات دوري المؤتمر الأوروبي باهتمام خاص، مع مواجهة طرابزون سبور التركي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، أمام هارتس الأسكتلندي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

تقام اليوم عدة مباريات ضمن منافسات الدوري الأوروبي، حيث يلتقي يوفنتوس مع رين في تمام الساعة 7:45 مساءً، وهو التوقيت نفسه لمواجهات ليخ بوزنان وسندرلاند، وأو إف آي كريتي وباير ليفركوزن، وستورم جراتس ومارسيليا.

وفي العاشرة مساءً، يواجه بورنموث نظيره ميلان، ويلتقي بشكتاش مع كريستال بالاس، بينما يلعب سيلتيك أمام سيلتا فيجو، وهوفنهايم ضد ليون.

وتشهد الفترة نفسها مواجهات ليلستروم وريال سوسيداد، وتساليه وسالزبورج، وأولمبياكوس وسبارتا براج، وأومونيا نيقوسيا أمام بنفيكا.

وتنقل مباريات البطولة عبر قنوات بي إن سبورتس، وفقًا للجدول التالي:

* يوفنتوس × رين: 7:45 مساءً، بي إن سبورتس 1.

* ليخ بوزنان × سندرلاند: 7:45 مساءً، بي إن سبورتس 4.

* بورنموث × ميلان: 10 مساءً، بي إن سبورتس 1.

* بشكتاش × كريستال بالاس: 10 مساءً، بي إن سبورتس 2.

* هوفنهايم × ليون: 10 مساءً، بي إن سبورتس 4.

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

تبدأ مواجهات دوري المؤتمر الأوروبي في السابعة و45 دقيقة مساءً، بمباريات إف سي نوردشييلاند أمام سسكا صوفيا، ويابلونيك ضد برايتون، وطرابزون سبور أمام هارتس.

وفي العاشرة مساءً، يلتقي أياكس مع أتالانتا، بينما يواجه موناكو فريق فرايبورج.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة طرابزون سبور وهارتس، في ظل الاهتمام بمشاركة النجم المصري محمد صلاح مع الفريق التركي في البطولة الأوروبية