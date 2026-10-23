جلسة مرتقبة بين ياسين منصور وعبد الحفيظ وعموتة بعد تعثر الأهلي أمام القناة

كشف الإعلامي خالد الغندور عن عقد ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، جلسة مع الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمناقشة أسباب تذبذب النتائج خلال الفترة الأخيرة، وذلك عقب التعادل أمام نادي القناة.

وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية، إن حالة من عدم الرضا تسود داخل إدارة الأهلي بسبب تراجع أداء الفريق والنتائج التي يحققها خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن إدارة الأهلي تتحفظ على فكرة رحيل عموتة في الوقت الراهن، رغم تراجع النتائج، حيث استقر مسؤولو النادي على منحه فرصة جديدة لتصحيح المسار واستعادة التوازن الفني للفريق.

وأشار إلى أن الجلسة المرتقبة ستشهد مناقشة أسباب تراجع الأداء، إلى جانب التأكيد على ضرورة تحسين النتائج خلال المباريات المقبلة، في ظل رغبة إدارة الأهلي في منح الجهاز الفني فرصة لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح.