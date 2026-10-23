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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

روان العربي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة بطولة فينوس المفتوحة للإسكواش 2026

روان
روان
ياسمين تيسير

واصلت روان العربي، ولاعبة نادي وادى دجلة، تألقها في بطولة فينوس ABC المفتوحة 2026، بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في الدور ربع النهائي على منافستها توبي تسي بنتيجة 0-3، بواقع نقاط 11-4، 8-11، 1-11،في مباراة استغرقت 21دقيقة.

بهذا الفوز، تتأهل روان العربي إلى المباراة  نصف النهائية للبطولة، حيث من المفترض أن تواجه لوسي تورميل ، او حبيبة رزق،  في لقاء حاسم يوم 24 اكتوبر ، والذي تسعى من خلاله إلى الوصول للدور قبل النهائي، ومواصلة نجاحاتها على الساحة الدولية.

جدير بالذكر أن بطولة فينوس  ABC المفتوحة 2026 تُقام في كراتشي، في باكستان، بمشاركة عدد من لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية  82,000دولار أمريكي، بواقع 41,000دولار لفئة الرجال  ومثلها للسيدات. وتأتي البطولة ضمن سلسلة بطولات Copper PSA المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش.

روان العربي الاسكواش وادي دجلة

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