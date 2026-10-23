خالد الغندور: 200 ألف جنيه عقوبات على لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام القناة

كشف الإعلامي خالد الغندور عن توقيع عقوبات مالية كبيرة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب التعادل أمام نادي القناة، في ظل حالة الغضب من النتيجة وعدم تحقيق الفوز.

وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية، إن قيمة الخصومات المالية الموقعة على لاعبي الأهلي تصل إلى 200 ألف جنيه، بعد التعثر الأخير، في خطوة تعكس حالة عدم الرضا داخل النادي عن أداء الفريق والنتائج التي يحققها خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اعتبر التعادل أمام القناة بمثابة خسارة، وقرر مضاعفة العقوبات المالية وفقًا للائحة، بهدف فرض مزيد من الالتزام والانضباط داخل صفوف الفريق.

وتأتي هذه القرارات في إطار سعي إدارة الكرة بالأهلي إلى محاسبة اللاعبين على تراجع النتائج، والتأكيد على ضرورة استعادة الانتصارات خلال المباريات المقبلة، بما يتناسب مع طموحات النادي وجماهيره.