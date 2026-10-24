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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تحصد ميدالتين بنهاية اليوم الأول ببطولة جرند بري للجودو بطاجيكستان

المنتخب المصري للجودو
المنتخب المصري للجودو
حسام الحارتي

حصد لاعبو المنتخب المصري للجودو بنهاية منافسات اليوم الأول من بطولة الجائزة الكبرى للشباب «جرند بري» بطاجيكستان ميدالتين برونزيتين في البطولة التي تعد إحدى بطولات الاتحاد الدولي المؤهلة لبطولة العالم 2026.

وفاز اللاعب مصطفى صلاح حمادة بالميدالية البرونزية، واللاعب يوسف خالد بالميدالية البرونزية بنهاية منافسات اليوم الأول من البطولة، وسط آمال كبيرة على حصد باقي عناصر المنتخب ميداليات والوصول إلى منصات التتويج في اليوم الأخير من المنافسات غدا، الأحد.

وتشارك مصر في منافسات بطولة الجائزة الكبرى للشباب «جرند بري» بطاجيكستان بـ 11 لاعبا ولاعبة بواقع 8 لاعبين و3 لاعبات في مختلف الأوزان.

وقال الكابتن هشام مصباح، رئيس الجهاز الفني لمنتخب الجودو، صاحب برونزية أولمبياد بكين 2008، إن حصد ميداليتين برونزيتين في اليوم الأول من منافسات بطولة جراند بري للشباب بطاجيكستان يمثل خطوة إيجابية في مشوار المنتخب، خاصة في ظل قوة المنافسة ومشاركة عدد كبير من اللاعبين من مختلف الدول.

وأضاف مصباح أن الجهاز الفني يسعى إلى تحقيق أكبر استفادة فنية من البطولة، والوقوف على مستوى اللاعبين ومدى جاهزيتهم قبل خوض منافسات بطولة العالم المقبلة مشيرا إلى أن الاحتكاك بمدارس مختلفة في الجودو يمنح اللاعبين خبرات مهمة تساعدهم على تطوير مستواهم.

وذكر أن المنتخب المصري خاض فترة إعداد مكثفة قبل المشاركة في البطولة من خلال معسكر تدريبي استمر أسبوعين بهدف رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد برنامج إعداد يتضمن إقامة معسكر دولي استعدادا لبطولة العالم.

وأشار رئيس الجهاز الفني لمنتخب الجودو إلى أن المنافسات لا تزال تمثل فرصة أمام بقية عناصر المنتخب لتحقيق نتائج إيجابية وإضافة ميداليات جديدة إلى رصيد البعثة المصرية لافتا إلى أن الهدف هو مواصلة العمل على إعداد جيل من اللاعبين الشباب القادرين على المنافسة في البطولات القارية والدولية.

واختتم الكابتن هشام مصباح، رئيس الجهاز الفني للمنتخب، صاحب برونزية أولمبياد بكين 2008 تصريحاته بالتأكيد على أهمية بطولة جراند بري باعتبارها إحدى المحطات الرئيسية في برنامج إعداد منتخب الشباب لبطولة العالم موضحا أن الجهاز الفني يتطلع إلى الاستفادة من نتائج المشاركة الحالية في تحديد نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التطوير قبل الاستحقاق العالمي المقبل.

وتعد البطولة احدى البطولات القوية التي ينظمها الاتحاد الدولي للشباب بمشاركة 19 دولة و227 لاعب ولاعبة والمحطة الأقوى قبل بطولة العالم للشباب بدولة اوزباكستان في نهاية شهر نوفمبر المقبل.

المنتخب المصري للجودو جرند بري بطولة العالم 2026 مصطفى صلاح مصر

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