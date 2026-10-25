الزمالك يتمسك بمطالبه بشأن مباراة القمة ويطلب محضر جلسة منع سماع التسجيلات

تمسك نادي الزمالك بمطالبة الخاصة بملف أزمة مباراة القمة ورغبته في الاستماع لتقنية الفيديو بسبب أحقيته في ركلتي جزاء.

وتلقى نادي الزمالك ردًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، بخصوص الشكوى المقدمة من النادي بعد الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة القمة الأخيرة، والتي تضرر منها النادي.

وفوجئ الزمالك برد الاتحاد حيث تم اتخذ قرار من الموسم الماضي بعدم السماح للأندية بالاستماع إلى محادثات غرفة الفيديو، خاصة أن الاتحاد لم يعلن هذا القرار عبر أي من منصاته الرسمية، كما أن النادي لم يتلقَّ أي إخطار رسمي بهذا الشأن،

ويطالب الزمالك الاتحاد بالإفصاح للرأي العام عن رقم محضر اجتماعه الذي صدر فيه القرار بهذا الشأن، حتى يغلق الباب أمام التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء رفض طلب الزمالك، خاصة أن الاتحاد تعامل بشكل مغاير مع طلب مماثل الموسم الماضي.

وفي بيان رسمي سابق أكد نادي الزمالك، بموجب ما ورد إليه من اتحاد الكرة، أنه لم يتلقَّ ردًا مباشرًا وواضحًا على شكواه من أخطاء الحكم، التي تضرر منها وأثرت على سير اللقاء ونتيجته، بشهادة العديد من خبراء التحكيم، مما يجعل مسؤولي وجماهير القلعة البيضاء يتساءلون عن سبب عدم توضيح الرأي في الحالات التي تضرر منها الزمالك، خاصة بعد التصريحات الإعلامية لرئيس لجنة الحكام، التي تحمل اعترافًا بأن الحكم لم ينصف الزمالك، وكان يجب إعلان هذا الأمر بشكل رسمي، حرصًا على عدالة المسابقة.

ورغم أن الرد تضمن التأكيد على احترافية لجنة الحكام في استقدام الطاقم السلوفيني، فإن نادي الزمالك يطالب الاتحاد بوضع آلية محددة ومعلنة لاستقدام الحكام، كما يطالب بتحليل أداء الحكام الأجانب بشكل رسمي، بعيدًا عن المحاباة أو المجاملة، وحتى تكون معايير اتخاذ القرارات التحكيمية واحدة على الجميع، وفقًا لقانون التحكيم.

ويعرب نادي الزمالك عن حرصه الكبير على سير المسابقة بنزاهة وشفافية، للنهوض بمنظومة كرة القدم المصرية، في ظل تأكيد الاتحاد في خطابه على تطبيق المساواة بين جميع الأندية، وهو المبدأ الذي يطالب به الزمالك دائمًا، لأن المساواة ستوفر العدالة المطلوبة.