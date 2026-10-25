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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب يعزي أسرتي لاعبتي الجودو المتوفيتين ويوجه بصرف إعانة عاجلة

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
عبدالله هشام

تابع جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، حالة لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي من محافظة أسيوط، الذين تعرضوا لحادث سير أثناء عودتهم من القاهرة، عقب مشاركتهم في بطولة الجمهورية للجودو.

وأجرى الوزير اتصالًا هاتفيًا بوالدي الفقيدتين لتقديم واجب العزاء، كما تواصل مع المصابين وذويهم للاطمئنان على حالتهم الصحية، ووجّه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم.

كما وجّه الوزير بصرف إعانة عاجلة لأسرتي اللاعبتين المتوفيتين، وذلك في إطار الدعم الإنساني والاجتماعي للأسر.

وتمنى الوزير الشفاء العاجل لجميع المصابين، وتقدم بخالص التعازي لأسر الفقيدتين، سائلًا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

نعى وزير الشباب والرياضة ، جوهر نبيل  لاعبتي المشروع القومي للجودو بمحافظة أسيوط، رفيف محمد عبد المنعم محمد، ولوجين عبد العزيز صابر، اللتين لقيتا مصرعهما إثر حادث أليم وقع لهما أثناء رجوعهما من المشاركة في بطولة الجمهورية للجودو تحت 13 سنة.

وأقيمت بطولة الجمهورية للجودو تحت 13 سنة على صالة حلوان في وقت متأخر من مساء أمس قبل أن تتعرض اللاعبتان للحادث خلال رحلة العودة إلى أسيوط

وزير الرياضة وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة جوهر نبيل وزارة الرياضة

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