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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أمن الغربية يحرر 170مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

حملات مرورية بالغربية
حملات مرورية بالغربية
الغربية أحمد علي

ضبطت إدارة مرور الغربية، 170مخالفة متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

 

حملات مرورية

تلقى اللواء رشاد فاروق مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد هانى عزيز مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط  170مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

 

تحرك أمني عاجل 

كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 62 ألفا و400 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

اخبار محافظة الغربية حملات مرورية ردع مخالفين قائدي المركبات والسيارات غرامات مالية

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