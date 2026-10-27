وزارة الرياضة تعلن الحرب على المقصرين.. 48 ساعة أمام اتحاد تنس الطاولة لكشف الحقيقة في واقعة زينة فاروق.. وجوهر نبيل: كرامة اللاعب فوق الإنجازات

لم تعد أزمة واقعة مدرب تنس الطاولة واللاعبة الناشئة زينة فاروق مجرد واقعة تنتظر نتائج التحقيقات داخل الاتحاد المختص بل تحولت إلى اختبار لمدى التزام الهيئات الرياضية بسرعة التعامل مع الشكاوى ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت المخالفات وتوفير بيئة آمنة للأطفال والناشئين خلال المنافسات والمعسكرات داخل مصر وخارجها.

وفي تحرك جديد منحت وزارة الشباب والرياضة الاتحاد المصري لتنس الطاولة مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لتقديم تقرير رسمي مفصل ومعتمد بشأن الواقعة بعدما أكدت أنها لم تتلق حتى الآن نتائج التحقيقات الجارية رغم توجيهاتها السابقة بسرعة استكمال الإجراءات القانونية وموافاة الوزارة بما انتهت إليه.

ويعكس التحرك انتقال الملف إلى مرحلة تتجاوز انتظار نتائج التحقيق لتشمل مطالبة الاتحاد بتقديم كشف واضح بملابسات الواقعة والإجراءات التي اتخذها ومدى التزام البعثة الرياضية بالقواعد المنظمة للسلوك والانضباط إلى جانب التدابير التي تستهدف منع تكرار مثل هذه الأحداث.

مهلة حاسمة.. ماذا تريد الوزارة من اتحاد تنس الطاولة؟

وجهت وزارة الشباب والرياضة خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لتنس الطاولة طالبت فيه بموافاة الوزارة بتقرير شامل خلال 48 ساعة من تاريخ استلام الخطاب يتضمن نتائج التحقيقات التي أجراها الاتحاد بشأن واقعة المدرب واللاعبة زينة فاروق مع توضيح الملابسات والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها.

ولم تقتصر المطالبات على عرض ما جرى خلال الواقعة إذ امتدت إلى بيان مدى الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة للسلوك والانضباط داخل البعثة الرياضية وتحديد الإجراءات التصحيحية والوقائية التي يمكن تطبيقها لضمان عدم تكرار الواقعة.

كما طلبت الوزارة تقرير البعثة وفقا للقرار الوزاري رقم 1551 لسنة 2026 في إطار استكمال الصورة المتعلقة بالمشاركة الخارجية وما يرتبط بها من مسؤوليات إدارية وتنظيمية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل عدم وصول نتائج التحقيقات إلى الوزارة حتى الآن وهو ما اعتبرته مخالفة لتوجيهاتها السابقة بشأن سرعة إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغها بما تسفر عنه.

وتكتسب مهلة الـ48 ساعة أهميتها من كونها تضع الاتحاد أمام التزام زمني واضح لتقديم المعلومات المطلوبة بدلا من استمرار الملف دون نتائج معلنة للوزارة مع بقاء حسم المسؤوليات مرتبطا بما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية.

من شيفيلد إلى القاهرة.. واقعة تفتح ملف حماية الناشئين

ترتبط الواقعة بمشاركة اللاعبة الناشئة زينة فاروق في منافسات أسبوع الأمل العالمي للاعبين واللاعبات تحت 12 سنة بمدينة شيفيلد الإنجليزية وهي مشاركة تعيد تسليط الضوء على مسؤولية الأجهزة الفنية والإدارية عن سلامة اللاعبين الصغار خلال البطولات الخارجية.

فوجود لاعب أو لاعبة في مرحلة عمرية مبكرة ضمن بعثة رياضية لا يقتصر على توفير الإعداد الفني وفرص المنافسة بل يفرض مسؤوليات إضافية تتعلق بالحماية والرعاية والانضباط وضمان أن تكون العلاقة بين المدرب واللاعب قائمة على الاحترام والأساليب التربوية والمهنية السليمة.

ومن هنا لا يتوقف التعامل مع الواقعة عند تحديد ما حدث بين المدرب واللاعبة وإنما يمتد إلى مراجعة آليات الإشراف داخل البعثات وطريقة التعامل مع الشكاوى ومدى توافر الضمانات التي تسمح للاعبين واللاعبات بالإبلاغ عن أي تجاوزات دون خوف أو ضغوط.

وفي هذا الإطار أكدت الوزارة أن توجيهات وزير الشباب والرياضة تتضمن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة بشأن الواقعة من بينها وقف المدرب المعني عن ممارسة أي نشاط والبدء الفوري في التحقيقات وإخطار الوزارة بنتائجها لاتخاذ ما يلزم في ضوء ما تسفر عنه.

ويظل الفصل في المسؤوليات النهائية مرتبطا بنتائج التحقيق بما يضمن التعامل مع الوقائع وفقا للقانون واللوائح ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون استباق لما لم يُحسم بعد.

الكتاب الدوري رقم 8.. تحرك يتجاوز الواقعة إلى المنظومة الرياضية

بالتوازي مع متابعة ملف زينة فاروق أصدرت وزارة الشباب والرياضة الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2026 بتاريخ 25 أكتوبر بشأن الالتزام بميثاق الشرف الرياضي ونبذ جميع صور العنف والإساءة وحماية اللاعبين واللاعبات مع منح الأطفال والناشئين عناية خاصة.

ووجهت الوزارة الكتاب إلى اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية والأندية ومديريات الشباب والرياضة إلى جانب جميع الهيئات الرياضية المشهرة والخاصة في إطار التأكيد على مسؤولية تلك الجهات عن توفير بيئة آمنة تقوم على الاحترام والانضباط وتصون السلامة البدنية والنفسية للرياضيين.

وتضمن الكتاب التشديد على حظر العنف والإهانة والإساءة البدنية أو النفسية أو اللفظية مع سرعة فحص الشكاوى والبلاغات والتحقق من الوقائع وإحالة ما يستوجب ذلك إلى الجهات المختصة وتوقيع الجزاءات المقررة حال ثبوت المخالفة.

كما شددت الوزارة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية اللاعبين وبصفة خاصة القصر خلال المعسكرات والبطولات والمشاركات الرياضية داخل مصر وخارجها مع موافاتها فورا بالوقائع الجسيمة والإجراءات التي اتخذت بشأنها.

وتشير هذه الضوابط إلى أن حماية الرياضيين لم تعد مسألة مرتبطة برد الفعل بعد وقوع الأزمة فقط بل تشمل كذلك الوقاية المسبقة وسرعة التعامل مع البلاغات ووجود قواعد واضحة للمساءلة داخل المؤسسات الرياضية.

جوهر نبيل: كرامة اللاعب وسلامته أساس العمل الرياضي

أكد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة أن كرامة اللاعب وسلامته تمثلان أساس العمل الرياضي مشددا على أنه لا يوجد أي مبرر فني أو تربوي يسمح باستخدام العنف أو الإهانة أو الإساءة في التعامل مع اللاعبين واللاعبات.

وتعكس تصريحات الوزير توجها يضع أسلوب التعامل مع الرياضيين ضمن معايير تقييم أداء المنظومة إلى جانب النتائج والمستويات الفنية خصوصا في المراحل السنية التي تحتاج إلى رعاية تربوية ونفسية تتناسب مع طبيعة اللاعبين الصغار.

فالتفوق الرياضي لا ينفصل عن سلامة البيئة التي ينمو فيها اللاعب كما أن الضغوط المرتبطة بالمنافسة لا تمنح المدرب أو المسؤول حق تجاوز القواعد المهنية أو استخدام وسائل تتعارض مع كرامة الرياضي وسلامته.

وشددت الوزارة في كتابها الدوري على ضرورة التزام المدربين والأجهزة الفنية والإدارية بأساليب التعامل التربوي والمهني السليم بما يضمن أن تظل العلاقة بين عناصر المنظومة قائمة على الاحترام والانضباط بعيدا عن أي صورة من صور الإساءة.

تأهيل المدربين.. الوقاية قبل العقوبة

ومن أبرز الملفات التي ركز عليها الكتاب الدوري ضرورة تأهيل المدربين والفنيين وجميع المتعاملين مع اللاعبين واللاعبات وبصفة خاصة من يعملون مع الأطفال والناشئين من خلال الحصول على شهادات وبرامج تدريبية معتمدة في أساليب التعامل الآمن والتربوي.

وتحمل هذه الخطوة أهمية تتجاوز اشتراطات التأهيل الفني إذ تستهدف ترسيخ قواعد التعامل مع الفئات العمرية الصغيرة وتعريف الأجهزة الفنية بالمسؤوليات المهنية والتربوية المرتبطة بعملها وتعزيز القدرة على احتواء الضغوط والخلافات دون اللجوء إلى العنف أو الإهانة.

كما تفتح هذه الضوابط الباب أمام مراجعة مدى التزام الهيئات الرياضية بتأهيل العاملين لديها والتأكد من أن المدرب لا يمتلك الكفاءة الفنية فقط وإنما يعرف أيضا حدود مسؤوليته تجاه اللاعبين والضوابط التي تحكم التعامل معهم.

وتؤكد الوزارة أن الوقاية من التجاوزات تتطلب الجمع بين التدريب والتوعية والرقابة وبين إجراءات واضحة للتحقيق والمحاسبة عند ثبوت أي مخالفة بما يمنع تحول قواعد حماية اللاعبين إلى مجرد نصوص لا تنعكس على الممارسة اليومية داخل الأندية والاتحادات والبعثات الرياضية.