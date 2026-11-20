تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، عدداً من المنشآت الفندقية التى تم تجهيزها لاستضافة الوفود المشاركة فى النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، المقرر عقده يومى 21 و22 نوفمبر الجارى بمشاركة أكثر من 400 شخصية.

ويأتى ذلك مع بدء توافد المشاركين من الوزراء ومسئولى الحكومات الصديقة ، والمنظمات الدولية والإقليمية ، بالإضافة إلى الشخصيات البارزة من رؤساء المراكز والمعاهد السياسية والبحثية .

تنسيق متكامل وجاهزية لإستقبال الوفود

وأكد المحافظ على أن التنسيق المسبق مع مختلف الجهات المعنية أسهم فى توفير تجربة فندقية وسياحية متميزة لضيوف المنتدى لإنجاح فعالياته وخروجه بالشكل الذى يليق بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، مشيرًا إلى أنه تم المرور على المنشآت المستهدفة للإطمئنان على جاهزيتها الكاملة وإستعدادها لإستقبال ضيوف الحدث الدولي.

إقبال سياحي ونسب إشغال كاملة

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن أسوان تشهد حاليًا إقبالاً سياحيًا متميزًا من الأفواج الوافدة بمختلف جنسياتها، حيث تصل نسب الإشغال بالفنادق إلى 100%، بما يعكس مكانة عروس المشاتى على خريطة السياحة العالمية وجاهزيتها لإستقبال المزيد من الفعاليات الدولية .

إبراز الوجه الحضارى والجمالى لزهرة الجنوب أمام ضيوف المنتدى

وأوضح محافظ أسوان أنه تم رفع كفاءة الشوارع والميادين ، وإضفاء اللمسات الجمالية عليها بما يسهم فى إبراز الهوية البصرية للمحافظة ، وإتاحة الفرصة أمام ضيوف المنتدى للإستمتاع بالبانوراما الجمالية والصورة الحضارية لزهرة الجنوب.

تعكس الاستعدادات المتكاملة وجاهزية المنشآت الفندقية قدرة أسوان على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى، وتقديم صورة سياحية وحضارية مشرفة أمام الوفود المشاركة من مختلف دول العالم .