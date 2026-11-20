تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جاهزية مطار أسوان الدولي لاستقبال نحو 400 من الشخصيات الوزارية رفيعة المستوى وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المشاركين في فعاليات المنتدى.

ويأتى ذلك في إطار الإستعدادات المكثفة لإنطلاق النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين ، والمقرر عقدها يومي 21 و22 نوفمبر الجارى .

تنسيق متكامل لضمان استقبال الوفود



ورافق المحافظ خلال الجولة السفير أشرف موسى نائب مساعد وزير الخارجية للمراسم ، واللواء طيار شريف عبد الناصر مدير عام مطار أسوان الدولى ، وعدد من القيادات التنفيذية المختصة، للوقوف على الإستعدادات التنظيمية واللوجستية، والتأكد من جاهزية المطار لاستقبال الوفود المشاركة.

وأكد المهندس عمرو لاشين حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والتنظيمي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية بقيادة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بما يضمن خروج المنتدى بصورة مشرفة تعكس مكانة أسوان كعاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

رسالة مصرية متجددة لدعم السلام والتنمية



وأشار المحافظ إلى أن إستضافة المنتدى تجدد من قلب أسوان رسالة مصر الداعمة للسلام والتنمية الشاملة والمستدامة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق نسخته الأولى في ديسمبر 2019، ليصبح منصة إفريقية فاعلة للحوار وتعزيز التعاون وتبادل الرؤى، ودعم الحلول لمختلف القضايا والتحديات التي تواجه دول القارة.

تتواصل إستعدادات أسوان لإستضافة المنتدى بما يعكس جاهزيتها التنظيمية ومكانتها كمنصة إفريقية للحوار ودعم السلام والتنمية المستدامين.