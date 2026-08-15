مركز المنتخبات الوطنية يستقبل ورش عمل رابطة الأندية استعدادًا للموسم الجديد

استقبل مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، ورش العمل التي نظمتها رابطة الأندية المصرية المحترفة، في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

الملفات التنظيمية والفنية

وتأتي ورش العمل ضمن جهود رابطة الأندية للتحضير للموسم الجديد، ومناقشة مختلف الملفات التنظيمية والفنية المرتبطة بمسابقات الموسم المقبل، بما يسهم في تحقيق أفضل درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات.

مركز المنتخبات الوطنية

ويُعد مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر أحد أبرز المنشآت الرياضية التي تستضيف الفعاليات والمعسكرات الخاصة بالكرة المصرية، في ظل ما يمتلكه من إمكانات وتجهيزات تساعد على إقامة مختلف الأنشطة الرياضية وورش العمل.