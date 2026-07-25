وصلت 57 جنيها.. أسعار الفراخ والبانيه والبيض

يبحث عدد كبير من المواطنون عن أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية اليوم السبت 25 يوليو 2026، بينما سجلت أسعار الفراخ الساسو والبيض الأحمر ارتفاعا، وفقا لآخر تحديثات بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، مع استمرار تفاوت أسعار البيع للمستهلك من منطقة إلى أخرى.

أسعار الفراخ

أسعار الفراخ اليوم السبت 25 يوليو 2026

شهدت أسعار الفراخ البيضاء حالة من الاستقرار، حيث بلغ متوسط سعر الكيلو في المزارع نحو 57 – 60 جنيها، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك في الأسواق ومحال التجزئة بين 62 و72 جنيها للكيلو، وفقا للمنطقة.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار الفراخ الساسو، ليسجل سعر الكيلو في المزارع ما بين 87 و88 جنيها، بينما تراوح سعره للمستهلك بين 92 و102 جنيه، بحسب اختلاف المناطق والأسواق.

أما الفراخ البلدي، فقد تراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 95 و110 جنيهات.

أسعار الفراخ

أسعار البانيه اليوم

تباينت أسعار كيلو البانيه في الأسواق وفقا للمنطقة وجودة المنتج، حيث تراوح السعر بين 165 و185 جنيها في بعض الأسواق، بينما سجل في مناطق أخرى ما بين 225 و260 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

شهدت أسعار البيض ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم، إذ سجلت كرتونة البيض الأحمر 91 جنيها للجملة، لتصل إلى نحو 107 جنيهات للمستهلك، بزيادة قدرها 5 جنيهات.

كما بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 99.5 جنيها للجملة، فيما وصل سعرها للمستهلك إلى نحو 110 جنيهات، بارتفاع قدره 5 جنيهات مقارنة بالتعاملات السابقة.

أسعار الفراخ

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الدواجن

تتحدد أسعار الدواجن في السوق المحلية وفقا لعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

حجم العرض والطلب في الأسواق.

تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها أسعار الأعلاف والطاقة.

العوامل البيئية والمناخية التي تؤثر على معدلات التربية والإنتاج.

وفي ظل استمرار تحركات أسعار الدواجن والبيض بشكل يومي، يترقب المستهلكون والمربون أي تغييرات جديدة قد تطرأ على الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تأثر الأسعار بعوامل العرض والطلب وتكاليف الإنتاج، ما يجعل متابعة تحديثات بورصة الدواجن والمؤشرات الرسمية أمرًا ضروريًا لمعرفة أحدث الأسعار أولًا بأول.

