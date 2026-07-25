قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الباز: جماعة الإخوان تسعى لإثارة الفوضى.. والإعلام مستمر في كشف مخططاتها
البث : إسرائيل استعدت لضربة قوية على إيران ليل السبت .. وترامب أرجأ التنفيذ
الزمالك يحصل على الرخصة الأفريقية عن استحقاق بعد استيفاء جميع الشروط
تحركات حزبية لإدانة اقتحامات الأقصى.. ومطالبات بتحرك دولي عاجل لردع الاحتلال
مروة عبدالعزيز عيسى بنت الإسماعيلية أول الجمهورية في الثانوية الأزهرية: "أبويا وأمي سر تفوقي"
الصادرات المصرية على طريق الـ100 مليار دولار.. تحركات حكومية لدعم المصدرين
عصام عبد الفتاح يبدأ مهمته رسميًا على رأس لجنة الحكام
البنك المركزي: الشمول المالي يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم التنمية
زاد 10 جنيهات..آخر تحديث لـ سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة الآن
التموين تفتح باب العودة للدعم.. تفاصيل جديدة بشأن تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية
حسن سلامة: وعي الشباب خط الدفاع الأول لمواجهة الأفكار المتطرفة ودعم مسيرة التنمية
ترامب يوقف الضربات على إيران في اللحظة الأخيرة.. ويفتح الباب أمام الدبلوماسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وصلت 57 جنيها.. أسعار الفراخ والبانيه والبيض

أسعار الفراخ
أسعار الفراخ
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية اليوم السبت 25 يوليو 2026، بينما سجلت أسعار الفراخ الساسو والبيض الأحمر ارتفاعا، وفقا لآخر تحديثات بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، مع استمرار تفاوت أسعار البيع للمستهلك من منطقة إلى أخرى.

أسعار الفراخ

أسعار الفراخ اليوم السبت 25 يوليو 2026

شهدت أسعار الفراخ البيضاء حالة من الاستقرار، حيث بلغ متوسط سعر الكيلو في المزارع نحو 57 – 60 جنيها، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك في الأسواق ومحال التجزئة بين 62 و72 جنيها للكيلو، وفقا للمنطقة.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار الفراخ الساسو، ليسجل سعر الكيلو في المزارع ما بين 87 و88 جنيها، بينما تراوح سعره للمستهلك بين 92 و102 جنيه، بحسب اختلاف المناطق والأسواق.

أما الفراخ البلدي، فقد تراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 95 و110 جنيهات.

أسعار الفراخ

أسعار البانيه اليوم

تباينت أسعار كيلو البانيه في الأسواق وفقا للمنطقة وجودة المنتج، حيث تراوح السعر بين 165 و185 جنيها في بعض الأسواق، بينما سجل في مناطق أخرى ما بين 225 و260 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

شهدت أسعار البيض ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم، إذ سجلت كرتونة البيض الأحمر 91 جنيها للجملة، لتصل إلى نحو 107 جنيهات للمستهلك، بزيادة قدرها 5 جنيهات.

كما بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 99.5 جنيها للجملة، فيما وصل سعرها للمستهلك إلى نحو 110 جنيهات، بارتفاع قدره 5 جنيهات مقارنة بالتعاملات السابقة.

أسعار الفراخ

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الدواجن

تتحدد أسعار الدواجن في السوق المحلية وفقا لعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

حجم العرض والطلب في الأسواق.
تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها أسعار الأعلاف والطاقة.
العوامل البيئية والمناخية التي تؤثر على معدلات التربية والإنتاج.

وفي ظل استمرار تحركات أسعار الدواجن والبيض بشكل يومي، يترقب المستهلكون والمربون أي تغييرات جديدة قد تطرأ على الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تأثر الأسعار بعوامل العرض والطلب وتكاليف الإنتاج، ما يجعل متابعة تحديثات بورصة الدواجن والمؤشرات الرسمية أمرًا ضروريًا لمعرفة أحدث الأسعار أولًا بأول.
 

أسعار الفراخ البيضاء أسعار الفراخ اليوم أسعار الفراخ اليوم السبت الفراخ البيضاء أسعار الفراخ الفراخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

أرشيفية

مؤشرات النجاح تتجاوز 80%..موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

وزير التربية والتعليم

"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

سعر الذهب

2000 جنيه| ارتفاع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

شيخ الأزهر

أوائل الثانوية الأزهرية: تهنئة شيخ الأزهر أبرز تكريم لمسيرتنا التعليمية ومصدر فخر لنا ولأسرنا

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

ترشيحاتنا

شنطة مدرسية

10 آلاف شنطة.. مبادرة "اسمعونا" تستعد لرسم البسمة قبل العام الدراسي

الإخوان

حسام الغمري: محاولات استهداف مصر مستمرة.. والإخوان تسعى لتشويه دور القاهرة

ترامب

ترامب يأمر الجيش الأمريكي بعدم شن ضربات على إيران

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدّم واجب العزاء لأسرة أحد العاملين بمكتبه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مطلوب الرد سريعا

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

المزيد