طريقة تحضير صينية بطاطس بالفراخ في الفرن

صينية بطاطس بالفراخ من الأكلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، فيمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لذيذ وبأسهل الخطوات.

قدمت الشيف نهال الشناوي، على قماة سي بي سي سفرة، طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ.

مقادير صينية بطاطس بالفراخ



● 1 كيلو بطاطس شرائح وسط

● 4 أوراك دجاج

● 1 لتر عصير طماطم

● 1 ملعقة كبيرة صلصة

● 2 فلفل رومي شرائح

● طماطم شرائح

● 2 بصل شرائح رفيعة

● 3 فص ثوم مفروم

● 2 مكعب زبدة مذابة

● زيت

● 1 ملعقة كبيرة فلفل أسود

● بابريكا

● بصل باودر

● ثوم باودر

● 1 ملعقة صغيرة بهارات بطاطس

● كمون

● قرفة

● ملح

● مكعب مرقة مذاب في نصف كوب ماء ساخن

طريقة تحضير صينية بطاطس بالدجاج



يخلط الثوم مع البصل و الفلفل الشرائح و جميع البهارات و الطماطم و الصلصة

تضاف البطاطس ثم الزيت و الدجاج، ثم ترص في بايركس

يضاف عصير الطماطم و المرقة و الزبدة و تدخل فرنا ساخنا حتى تمام النضج

و تقدم