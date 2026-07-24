طريقة عمل شوربة الجمبري بالكريمة

يعشق الكثير شوربة الجمبري اللذيذة ولكن هناك بعض الخطوات لعمل شوربة الجمبري في المنزل بطريقة مطاعم السمك.



المكونات

500 جم جمبري مقشر ومنظف

2 ملعقة كبيرة زبدة

1 بصلة صغيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب مرق سمك أو مرق دجاج

1 كوب كريمة طبخ

½ كوب لبن (اختياري لتخفيف القوام)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة بابريكا

رشة زعتر أو بقدونس مفروم للتزيين

طريقة التحضير

في حلة على نار متوسطة، ذوبي الزبدة ثم شوحي البصل حتى يذبل، وأضيفي الثوم لمدة 30 ثانية.

أضيفي الدقيق وقلبيه لمدة دقيقة حتى يختفي طعمه النيء.

اسكبي المرق تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى لا تتكتل الشوربة.

أضيفي الكريمة واللبن (إذا استخدمتِه)، واتركي الخليط حتى يبدأ في الغليان الخفيف.

تبلي بالملح والفلفل الأسود والبابريكا.

أضيفي الجمبري واتركيه من 3 إلى 5 دقائق فقط حتى ينضج، لأن طهيه أكثر من اللازم يجعله قاسيًا.

زيني بالبقدونس المفروم وقدمي الشوربة ساخنة.

نصيحة

لنكهة أغنى، يمكنكِ سلق قشور ورؤوس الجمبري لمدة 20 دقيقة مع بصلة وورق لورا، ثم تصفية المرق واستخدامه في الشوربة بدلاً من المرق الجاهز.