تقل 62 شخصا.. غرق سفينة شحن فيتنامية في بحر الصين الجنوبي

أعلنت وزارة الخارجية الفيتنامية غرق سفينة الشحن "خوي نجوين 18" في بحر الصين الجنوبي نتيجة أحوال جوية سيئة، مؤكدة على تواصل عمليات البحث عن المفقودين.

وذكرت الوزارة أن السفينة كانت تقل 62 شخصا عند تعرضها للغرق، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت حتى الآن من إنقاذ 45 شخصا، فيما لا يزال 17 آخرون في عداد المفقودين، وفق أحدث حصيلة رسمية.

وبحسب السلطات الفيتنامية، وقع الحادث في منطقة بحرية قريبة من أرخبيل سبراتلي المتنازع عليه، حيث شهدت المنطقة رياحا قوية وأمواجا مرتفعة أثرت على حركة الملاحة.

ودفعت فيتنام بفرق الاستجابة للطوارئ إلى موقع الحادث، بمشاركة سفن إنقاذ متخصصة ووحدات بحرية، فيما انضمت قوات صينية إلى جهود البحث والإنقاذ، إلى جانب عدد من السفن التجارية التي كانت تبحر بالقرب من موقع الغرق.

وأكدت وزارة الخارجية الفيتنامية أن عمليات الإنقاذ استمرت حتى ظهر الأحد، مشددة على أن جميع الإمكانات المتاحة سُخرت للعثور على المفقودين، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين.

وأعربت الوزارة عن تقديرها للدعم الذي قدمته الصين في عمليات البحث والإنقاذ، مؤكدة أن التعاون بين الجانبين أسهم في إنقاذ عدد من ركاب السفينة، في حين لا تزال فرق الإنقاذ تواصل تمشيط المنطقة وسط تحديات ناجمة عن سوء الأحوال الجوية.