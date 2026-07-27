رباعي الأهلي مهدد بالاسبتعاد من معسكر إسبانيا.. أبرزهم إمام عاشور

أكد الإعلامي محمد شبانة أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عقد اجتماعًا مع المدير الفني حسين عموتة، بحضور وائل جمعة وسيد عبدالحفيظ، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد.



وقال محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة CBC: "الخطيب عقد اجتماعًا مع حسين عموتة، بحضور وائل جمعة وسيد عبدالحفيظ، لمناقشة ترتيبات المرحلة المقبلة".



وأضاف: "الأهلي قرر أن يكون يوم 30 يونيو موعد عودة اللاعبين الدوليين إلى التدريبات استعدادًا للموسم الجديد".



وتابع: "مصطفى شوبير، ومحمد هاني، وإمام عاشور، ومروان عطية، في حال عدم تمديد عقودهم خلال خمسة أيام، من العودة للتدريبات، فلن يسافروا مع الفريق إلى معسكر إسبانيا المقرر انطلاقه يوم 5 أغسطس ".



واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "هذا القرار جاء من المدير الفني حسين عموتة، في إطار فرض حالة من الانضباط والاستقرار داخل الفريق قبل بداية الموسم الجديد".