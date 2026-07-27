تطور مفاجئ.. الأهلي يتلقى اتصالات جديدة من الشمال لضم بن رمضان

عاد ملف انتقال التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الواجهة من جديد، بعدما استأنف نادي الشمال القطري مفاوضاته للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، إن إدارة الشمال القطري أجرت اتصالات مفاجئة أمس الأحد مع مسؤولي الأهلي واللاعب، لإحياء المفاوضات التي توقفت في وقت سابق.

وأوضح محمود شوقي أن المدير الفني المغربي الحسين عموتة كان قد رحب باستمرار محمد علي بن رمضان مع الفريق في الموسم الجديد، بعد تعثر المفاوضات السابقة مع النادي القطري، إلا أن عودة الاتصالات أعادت الملف إلى الواجهة مرة أخرى.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي لا تمانع رحيل اللاعب، لكنها تشترط الحصول على مقابل مالي مناسب للموافقة على إتمام الصفقة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، بعدما افتتح مبارياته الودية بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، في الظهور الأول للمدير الفني الحسين عموتة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته الودية الثانية أمام لافيينا يوم 30 يوليو الجاري، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني، قبل السفر إلى إسبانيا لاستكمال التحضيرات للموسم الجديد.