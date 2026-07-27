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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تعزيز كفاءة المناطق الحرة ينعكس بصورة مباشرة على زيادة الصادرات

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

أشاد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار، بشأن العمل على تعزيز تنافسية المناطق الحرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة للمستثمرين بأن الدولة ماضية في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة أكثر قدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأكد" مسعود"  في تصريح لموقع "صدى البلد" أن المناطق الحرة أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لما توفره من مزايا تسهم في خفض تكاليف التشغيل وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

خلق فرص عمل

وأضاف عضو النواب أن تعزيز كفاءة المناطق الحرة سينعكس بصورة مباشرة على زيادة حجم الصادرات، وجذب شركات عالمية جديدة، فضلًا عن خلق فرص عمل، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد أن التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، إلى جانب استمرار تطوير التشريعات والإجراءات المنظمة للاستثمار، من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات والإنتاج والتصدير.

جاء ذلك بعد أن أجرى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية في مصنع "جيد تكستايل" بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية؛ للوقوف على سير العمل ومتابعة مراحل الإنتاج، والاطلاع على خطط الشركة المستقبلية للتوسع.

وخلال اللقاء ، أكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة المشروعات الصناعية القائمة داخل المناطق الحرة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير بيئة أعمال أكثر تنافسية من خلال تطوير السياسات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

مجلس النواب الاستثمار المناطق الحرة فرص عمل الصادرات

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