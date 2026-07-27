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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عميد حاسبات عين شمس: فوزنا بالمركز الأول في الذكاء الاصطناعي دليل على اتباع حلول مبتكرة

الدكتورة رشا إسماعيل
الدكتورة رشا إسماعيل
البهى عمرو

أكدت الدكتورة رشا إسماعيل عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، أن فوز فريق من الكلية بالمركز الأول في إحدى مسابقات الذكاء الاصطناعي جاء تتويجًا لجهود الطلاب في تطوير مشروع مبتكر يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيلي لخدمة القطاع المالي، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف دعم مديري العلاقات والعاملين بالمؤسسات المالية من خلال مساعد ذكي يحلل البيانات، ويسترجع المعلومات، ويقدم توصيات دقيقة تسهم في تحسين جودة الخدمات وتسريع اتخاذ القرار.

وأوضحت إسماعيل، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن المشروع يعتمد على مجموعة من الوكلاء الأذكياء، حيث يتولى كل وكيل مهمة محددة مثل تحليل البيانات، واسترجاع المعلومات، وإعداد التقارير، وصياغة التوصيات، بما يضمن الوصول إلى أفضل النتائج بدقة وفي وقت قياسي، لافتة إلى أن المساعد الذكي يستطيع أيضًا تلخيص الاجتماعات واللوائح والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالمجال المالي والمصرفي، مما يوفر الوقت والجهد للعاملين.

وأضافت أن الفريق قام ببناء نماذج لغوية كبيرة تعتمد على بيانات المؤسسة المالية نفسها، بما يضمن أن تكون الإجابات نابعة من سياق العمل الداخلي ومتوافقة مع اللوائح والإجراءات المعمول بها، وهو ما يعزز دقة النتائج ويحد من تقديم معلومات غير مرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة.

وأكدت عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس أن الكلية توسعت في تقديم برامج أكاديمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تشمل برامج للبكالوريوس والدراسات العليا، مع التركيز على المشروعات التطبيقية والتعاون المستمر مع شركات التكنولوجيا لتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على أحدث التقنيات، مشددة على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة مساعدة تدعم الإنسان في التحليل واتخاذ القرار، وليس بديلًا عنه.

الذكاء الاصطناعي جامعة عين شمس الحاسبات

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