بعد ساعات داخل سيارة مغلقة.. تفاصيل صادمة في وفاة طفل بالقاهرة الجديدة

تكشفت تفاصيل مؤلمة في واقعة وفاة طفل داخل سيارة والده بمنطقة القاهرة الجديدة، بعدما أظهرت التحريات الأولية أن والدته لم تكن على علم ببقائه داخل السيارة طوال ساعات اليوم.

وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن الطفل كان مقيدًا بإحدى الحضانات في منطقة زهراء المعادي، حيث اعتاد والده اصطحابه صباحًا، فيما كانت والدته تتولى استلامه عقب انتهاء يوم عملها.

وفي يوم الحادث، توجهت الأم إلى الحضانة كالمعتاد لاصطحاب نجلها، لكنها فوجئت بإبلاغها بعدم حضوره منذ بداية اليوم، ما دفعها إلى التواصل مع والده على الفور.

وخلال محاولات البحث عن الطفل، أدرك الأب أنه لم يُنزل نجله من السيارة قبل توجهه إلى مقر عمله، ليتجه مسرعًا إلى المركبة، حيث عُثر على الطفل فاقدًا للحياة بعد بقائه لساعات طويلة داخلها وسط ارتفاع درجات الحرارة.

وأصيبت الأسرة بحالة من الصدمة والانهيار عقب اكتشاف الواقعة، فيما تواصل جهات التحقيق المختصة فحص ملابسات الحادث والاستماع إلى أقوال أفراد الأسرة للوقوف على جميع التفاصيل وتحديد ما جرى بدقة