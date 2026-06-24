والده تركه داخل السيارة.. مصرع طفل 3 سنوات في التجمع

شهدت منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة واقعة مأساوية، بعدما لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه اختناقًا داخل سيارة والده، إثر تركه بداخلها لساعات أثناء توجه الأب إلى مقر عمله.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالعثور على جثة طفل داخل سيارة متوقفة بأحد شوارع التجمع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبدأت في فحص ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن والد الطفل اصطحبه صباحًا داخل السيارة، وكان من المفترض أن يوصله إلى الحضانة، إلا أنه نسي وجوده داخل المقعد الخلفي وتوجه إلى مقر عمله داخل أحد المباني.

وبعد مرور ساعات، تلقت والدة الطفل اتصالًا من الحضانة يفيد بغيابه، ما دفعها للتواصل مع الأب، الذي تذكر أنه لم يقم بإيصال الطفل، وعاد سريعًا إلى السيارة، ليعثر عليه متوفى نتيجة الاختناق داخل مركبة مغلقة.

وأشارت التحريات إلى أن الطفل ظل داخل السيارة لفترة طويلة دون تهوية كافية، ما أدى إلى وفاته، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق التي باشرت عملها للوقوف على ملابسات الواقعة.