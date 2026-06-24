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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السجن 10 سنوات لمحفظ قرآن تعدى على صغيرة بالمحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، بمعاقبة محفظ قرآن تعدى جنسياً، على طفلة وهتك عرضها، عقب استداراجها، الى منزله لارتكابة الواقعة المشينة، بالسجن  10 سنوات حضورياً، بقرية ميت السراج .

تعدي علي صغيره 

وكانت قرية ميت سيراح  مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ ارتكاب شاب في نهاية العقد الرابع من عمره واقعة التعدي علي طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها عدة سنوات بهتك عرضها الأمر الذي دفع أفراد أسرتها وأقاربها ورواد سوشيال ميديا للمطالبة بتحقيق القصاص العادل قانونيا لما ارتكبه في حق الصغيرة المشار إليها .

تفاصيل الواقعة 

من ناحية أخري أعطي المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز المحلة بإحالة محفظ  للقرآن الكريم في نهاية العقد الرابع من عمره  إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمه التعدي علي صغيره وهتك عرضها باحدي القري بنطاق دائرة مركز المحلة.

ورصدت النيابة العامة خلال تحقيقاتها تفاصيل صادمة في بادىء القصة أنكر محفظ القران الكريم ارتكاب الواقعة ولكن التقارير الفنية أثبتت إدانته .

تحرك نيابي عاجل 

كما وجهت النيابة العامة بإخطار المتهم "م.ن"39 سنة بقرار الإحالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده فضلا عن استدعاء شهود العيان والطبية الشرعية خلال جلسات محاكمة في الفترة المقبلة .
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة التعدي جنسيا علي صغيرة لم يتجاوز عمرها 8 سنوات من جهه محفظ القران الكريم أثناء تواجدها بمنزل أسرتها بنطاق أحدي قري مركز المحلة .

ردع مخالفين 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة برئاسة الرائد محمد عمارة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته أنكر ارتكابه الواقعة .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

اخبار محافظة الغربية جنايات المحلة حبس محفظ القرأن 10 سنوات تعدي صغيرة

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