عامر عامر يجدد لغزل المحلة

أنهت لجنة التعاقدات بشركة غزل المحلة لكرة القدم إجراءات تجديد التعاقد مع حارس مرمى الفريق الكابتن عامر عامر لمدة موسم آخر، وذلك ضمن خطة النادي للحفاظ على عناصر الخبرة والاستقرار داخل صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء تجديد التعاقد مع عامر عامر بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال الموسم الماضي، كأفضل حراس الدوري الممتاز، بعدما نجح في الخروج بشباك نظيفة في 18 مباراة ، ليؤكد قيمته الكبيرة ودوره المؤثر في حماية عرين الفريق.

ويُعد استمرار عامر عامر إضافة قوية لغزل المحلة، لما يمتلكه من خبرات كبيرة وشخصية قيادية داخل الملعب، إلى جانب حضوره الفني المميز في مركز حراسة المرمى.